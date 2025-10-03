Лекар: Кой НЕ трябва да яде мед при настинка

Кой още не трябва да яде мед?

Кога не трябва да се яде мед при настинка?

Медът се счита за един от най-добрите природни антибиотици. Консумира се най-вече при настинка за облекчаване на болките в гърлото. Но оказва се, че тази практика може да има негативен ефект за определена група от хора. Руският лекар Надежда Чернишова обяснява в кои случаи медът може да не помогне, а по-скоро да навреди дори при настинка.

Кога не трябва да се яде мед при настинка?

Както специалистът отбелязва, натуралният мед съдържа антибактериални и противовъзпалителни компоненти, които като цяло имат благоприятен ефект върху устната лигавица. Това средство обаче има своите рискове. Основната опасност е възможно дразнене и алергични реакции.

„Медът може да влоши болките в гърлото поради полифенолите, които съдържа. Когато лигавицата е отпусната, медът може да причини допълнително дразнене и да влоши кашлицата“, обяснява д-р Чернишова.

Тази марината за ребра с мед ще ви накара да си оближете пръстите

Лекарят допълва, че хората с диабет трябва да бъдат особено внимателни. Те трябва стриктно да следят количеството мед, което консумират, и да коригират дозата на своите хипогликемични лекарства, за да избегнат скок в кръвната захар.

Кой още не трябва да яде мед?

Лекарят не съветва продуктът да се консумира от деца под тригодишна възраст, тъй като има голяма вероятност от алергия.

Тези, които имат проблеми с черния дроб, високо кръвно налягане, хипертония, затлъстяване, трябва да се въздържат от продукта (или да сведат до минимум употребата му). А прекомерната консумация (повече от три супени лъжици на ден) може да причини неизправности в работата на панкреаса.

Как да разпознаете истинския мед от фалшивия още в магазина

Лекарят назова и кой е най-полезният мед. Според експерта медът от елда се счита за най-полезен, особено за хора с хипертония и анемия.

„Отличава се с наситения си, богат кафяв цвят, с лек червеникав оттенък. Този мед е богат на желязо, което го прави особено полезен за страдащите от анемия. Той е богат и на антиоксиданти и аминокиселини и помага за укрепване на кръвоносните съдове. Медът от елда помага и за нормализиране на кръвното налягане при хора с хипертония“, обяснява експертът.

За да изберете висококачествен мед, диетологът съветва първо да обърнете внимание на неговата консистенция – той трябва да е гъст.

„Освен това, истинският мед винаги има ярък аромат. Например, медът от елда има тръпчив, леко подобен на йод аромат, докато липовият мед е ароматен, предаващ аромата на цветя“, отбелязва специалистът.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист!

Кога е добре да използваме мед вместо захар за ракия?