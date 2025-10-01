Лекар: Тези 7 ранни признака издават, че имате проблем с бъбреците

Бъбреците са отговорни за регулирането и отстраняването на метаболитните отпадъчни продукти и токсините от тялото, както и за производството на хормона еритропоетин, който е от съществено значение за хематопоезата. Тяхната правилна функция е важна за поддържане на водния баланс и нормалното кръвно налягане. Те също така контролират киселинно-алкалния баланс и електролитите в организма. Високата кръвна захар и диабетът са особено вредни за тяхната функция.

Руският уролог д-р Вадим Башкатов споделя кои са ранните признаци на бъбречно заболяване. Той пояснява, че всеки, който забележи следните симптоми, трябва да се консултира с лекар. Бъбречните заболявания, както повечето заболявания, се лекуват най-добре възможно най-рано, за да се предотврати бъбречна недостатъчност.

Ранни признаци на бъбречни заболявания

Промяна в цвета на урината. Ако урината постоянно променя цвета си, това може да е признак за бъбречен проблем и пациентът трябва да бъде прегледан от медицински специалист.

Силна миризма на урината. Понякога този признак показва ранна бъбречна недостатъчност.

Забележимо колебание в отделянето на урина. Ако количеството урина очевидно не съответства на количеството консумирана течност, също трябва да се консултирате с лекар. Този симптом може да показва, че бъбреците вече не функционират правилно и водният баланс е нарушен.

Подуване. Подутите пръсти и стави могат да показват бъбречни проблеми. Чувство за подуване на корема, причинено от натрупване на течност в корема, също подсказва за това.

Болка в долната част на гърба. Бъбреците са разположени в страничната област, под ребрения ръб в долната част на гърба. Ако се появи болка в тази област, това може да сигнализира за нарушена бъбречна функция.

Лош дъх. Друг възможен признак на бъбречно заболяване е забележима миризма на амоняк (в този случай се консултирайте с лекар възможно най-скоро).

Високо кръвно налягане. Повишеното кръвно налягане може да показва началото на бъбречна недостатъчност.

По отношение на бъбречните инфекции техен основен симптом е промяната на цвета на урината в розов или червен. Това се случва, защото в урината започва да навлиза кръв. Трябва да сте бдителни и ако изпитвате често желание за уриниране или болка при уриниране.

Един от последните и най-важни признаци на бъбречни инфекции е болката в гърба, която се появява, защото бъбреците започват да се уголемяват и да засягат нервните окончания.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист! При наличието на специфични симптоми и оплаквания задължително се консултирайте с лекар!

