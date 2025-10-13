Лекар: Това са първите симптоми, които издават проблеми с панкреаса

Панкреатитът е възпаление на панкреаса, което може значително да влоши качеството на живот, изисквайки елиминирането на много познати храни и причинявайки допълнителни проблеми с настроението. При това заболяване е забранена консумацията на мазни, пържени и пикантни храни, сладкиши и алкохол. Това обяснява руският лекар Вера Сережин. Експертът споделя и кои са първите симптоми на болен панкреас.

„Възпалението на панкреаса може да се развие много бързо. Това често се дължи на преяждане, мазни или пикантни храни или алкохол – особено ако всички тези фактори са комбинирани, например по време на празници. Панкреатичният сок, отделян от жлезата, е силно активен и ако не достигне навреме дванадесетопръстника, тъканта на жлезата започва да се саморазгражда“, казва специалистът.

Д-р Сережин отбеляза, че първите признаци на заболяването са очевидни и е трудно да бъдат игнорирани. Те включват силна болка в горната част на корема, често ирадиираща към гърба, гадене, повръщане и треска. При остър панкреатит болката е спазматична и може да се развие бързо в рамките на няколко часа. Хроничната форма на заболяването се проявява с болезнени усещания, подуване на корема, нестабилни изпражнения и газове поради недостатъчно производство на ензими.

Според лекаря, по време на обостряне на панкреатит е важно да се спазва правилото „студено, глад и почивка“. В първите дни на заболяването се препоръчва пълно въздържание от храна, за да се намали възпалението. След това се предписват противовъзпалителни лекарства и ензимни добавки за подпомагане на функцията на панкреаса. Много хора обаче погрешно смятат, че могат да предотвратят обостряне, като приемат ензими преди хранене. Това е вредно, тъй като непрекъснатият прием на такива лекарства нарушава естествената функция на панкреаса.

„Ако възпалението не се лекува, са възможни сериозни усложнения. Острият панкреатит може да доведе до панкреатична некроза и перитонит, които са животозастрашаващи. В хронични случаи инсулинопродуциращите клетки постепенно умират, което води директно до диабет тип 1. За да се предотврати това, се препоръчва периодично да се правят кръвни изследвания за антитела срещу панкреатичните бета-клетки, антитела срещу глутаминова киселина декарбоксилаза и гликиран хемоглобин“, заяви експертът.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист! Предоставената в нея информация не може да се използва за самодиагностика. При наличието на специфични проблеми задължително се консултирайте с лекар!

