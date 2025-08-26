Ново проучване: Каква е връзката между пиенето на вода и кортизола ни

Според скорошно проучване на изследователи от университета Ливърпул Джон Мурс, пиенето на твърде малко вода може да ни направи по-податливи на здравословни проблеми, свързани със стреса . Хората, които консумират по-малко течности от препоръчителното всеки ден, имат по-висок отговор на хормона на стреса, което е свързано с по-висок риск от депресия, диабет и сърдечни заболявания. Хората, които пият по-малко от 1,5 литра течности на ден, имат реакция на кортизол към стрес , която е с повече от 50% по-висока от тези, които спазват дневните изисквания за прием на вода, според ново проучване, публикувано на 22 август 2025 г. в Journal of Applied Physiology.

Животът се нуждае от вода. Предотвратяването на дехидратацията е от съществено значение за оцеляването още от най-ранните същества, излезли на брега на океаните. Основните адаптации са споделени както от хората, така и от другите същества. Хората могат да оцелеят само няколко дни без вода. Балансът на клетките и живота зависи от водата, която съставлява 75% от телесното тегло на бебето и 55% от това на възрастния човек. Правилната хидратация подпомага храносмилането, кръвообращението, мозъчната функция и енергийните нива. Дори леката дехидратация може да причини умора, главоболие, лоша концентрация и спад във физическите и умствените способности. Просто казано, без достатъчно вода тялото не може да функционира оптимално.

Хидратацията е тясно свързана с психичното благополучие и управлението на стреса . Когато тялото е дехидратирано, нивата на хормона на стреса кортизол са склонни да се повишават, което кара хората да се чувстват по-тревожни, напрегнати и уморени. Адекватният прием на вода помага за регулиране на хормоналния баланс, подобрява кръвообращението към мозъка и поддържа функцията на невротрансмитерите, като всичко това намалява нивата на стрес и насърчава спокойствието. Поддържането на хидратация също така подобрява качеството на съня и емоционалната устойчивост, които са от решаващо значение за справяне с ежедневните стресови фактори. В тази статия очертаваме някои често срещани начини, чрез които водата може да помогне за подобряване на психичното ви здраве.

Как пиенето на достатъчно вода ви предпазва от стрес и подобрява психичното здраве

1. Балансира хормоните на стреса

Пиенето на достатъчно вода помага за регулиране на кортизола, основният хормон на стреса . Дехидратацията може да предизвика дисбаланс, което прави стресовите реакции по-интензивни и по-трудни за контролиране.

2. Подобрява мозъчната функция

Мозъкът е около 75% вода и дори лека дехидратация може да наруши концентрацията, паметта и вземането на решения. Поддържането на хидратация поддържа ума остър и намалява умствената умора, която често повишава стреса .

3. Подобрява настроението

Изследванията показват, че дехидратацията е свързана с раздразнителност, тревожност и лошо настроение. Адекватната хидратация насърчава стабилното регулиране на настроението, като поддържа невротрансмитери като серотонин и допамин.

4. Поддържа енергийните нива

Ниският прием на вода често води до умора, което може да засили стреса и да намали способността за справяне. Хидратацията помага за поддържане на стабилна енергия, намалявайки чувството за претоварване.

5. Подобрява качеството на съня

Правилната хидратация през целия ден (но не твърде близо до времето за лягане) спомага за по-дълбок и по-възстановителен сън. Добрият сън намалява чувствителността към стрес и подобрява емоционалната стабилност.

6. Предпазва от главоболие и напрежение

Дехидратацията е честа причина за главоболие и мигрена, които могат да влошат стреса. Пиенето на достатъчно вода намалява честотата и интензивността на подобен дискомфорт, като по този начин контролира нивата на стрес.

7. Насърчава релаксацията чрез контрол на телесната температура

Водата регулира телесната температура чрез изпотяване и кръвообращение. Прегряването или дискомфортът, причинени от дехидратация, могат да предизвикат безпокойство и стрес, докато правилната хидратация помага за поддържане на спокойствие.

8. Подпомага храносмилането и намалява чревния стрес

Червата и мозъкът са силно свързани чрез чревно-мозъчната ос. Дехидратацията може да причини запек и храносмилателен дискомфорт, което от своя страна увеличава стреса. Хидратацията поддържа храносмилането гладко, подпомагайки цялостния психически комфорт.

9. Укрепва способността за справяне със стресови ситуации

Когато е хидратирано, тялото се справя по-ефективно със стресовите фактори - от физическо натоварване до емоционални предизвикателства, защото мозъкът и мускулите получават достатъчно кислород и хранителни вещества чрез правилна циркулация.

10. Насърчава осъзнатостта и здравословните навици

Редовното пиене на вода е осъзнато действие, което създава кратки паузи през деня. Тези почивки могат да успокоят нервната система и косвено да намалят стреса, като същевременно засилят навиците за грижа за себе си, които подкрепят психичното здраве.