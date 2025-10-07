Откриха ново полезно свойство на чая от лайка

Чаят от лайка е напитка за дълголетие: изследванията показват, че тези, които редовно пият чай от лайка, живеят по-дълго. Тази напитка може да се приготви както от пресни, така и от сушени цветове. Може да използвате и пакетчета чай от лайка, но ефектът им е по-слаб от този на напитка, приготвена от прясно набрани или сушени цветове.

Какво прави чая от лайка толкова полезен?

Руският диетолог д-р Василиса Пономарева споделя, че този чай е особено полезен за по-възрастните жени.

"Учените са установили, че по-възрастните жени, които редовно пият чай от лайка, могат да удължат живота си. Те са по-малко склонни да страдат от заболявания на съвременния живот, като диабет и хипертония. По-конкретно, този ефект е открит от Тексаския университет. Изследователи там са изследвали ефектите на чая от лайка върху повече от 1600 жени в продължение на седем години. Резултатите са следните: пиещите чай от лайка са имали 29% по-нисък риск от преждевременна смърт в сравнение с тези, които не са го пили", казва д-р Пономарева.

Защо чаят от лайка се пие от години най-вече през зимата

Установено е също, че лайката има антиоксидантни свойства, което означава, че може да неутрализира свободните радикали, които увреждат клетките. По този начин чаят от лайка намалява възпалението и бактериалното замърсяване на тялото. Други полезни ефекти включват успокояващ и спазмолитичен ефект.

Лекарят споделя и в какви случаи може да помогне чаят от лайка:

менструални спазми

стомашно-чревни инфекции

болки в гърлото

възпалени сливици

гингивит

възпаление на кожата

настинка

проблеми със съня.

Важното е: не злоупотребявайте с напитката; трябва да пиете не повече от две чаши дневно.

Наистина ли чаят от лайка помога при безсъние - отговор от диетолог

Пиенето на чай от лайка може да понижи нивата на кръвната захар. Напитката има противовъзпалителен ефект, предотвратявайки увреждането на панкреатичните клетки, което се получава, когато нивата на захарта са хронично повишени. Производството на инсулин, който премахва захарта от кръвта, зависи от здравето на тази жлеза. С други думи, чаят от лайка предпазва от диабет.

Чаят от лайка съдържа флавони, вид антиоксидант. Те имат потенциала да понижават кръвното налягане и холестерола, като и двете са важни за здравето на сърцето

Важно:Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист! Предоставената в нея информация не може да се използа за самодиагностика и самолечение, както и да замени вече назначеното лечение! Преди прием на билки, както и при наличието на конкретни симптоми, задължително се консултирайте с лекар!

Как точно се прави чай от лайка, за да бъде най-полезен?