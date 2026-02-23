Пиенето на кафе по това време води до затлъстяване и стрес, и това не е всичко

Ето 10 причини, поради които може да искате да спрете да пиете кафе.

Кафето е една от любимите напитки на мнозина и много хора не могат да си представят деня си без кафе, особено сутрин. Поради широкото използване на този продукт, от години се води дебат дали кафето всъщност е полезно или вредно за нас.

Марк Хайман, американски лекар и автор, специализиран във функционална медицина, хранене и холистичен подход към здравето, говори специално за ползите и вредите от кафето.

Той откри положителните страни на кафето, но също така и как тази напитка може да ни помогне, когато става въпрос за нашето здраве.

Въпреки че се подчертава, че има много положителни аспекти на тази напитка, негативните ефекти на кафето върху тялото ни са още по-многобройни, пише „Гладен за промяна“.

Кофеинът в кафето повишава нивата на хормоните на стреса

Кофеинът стимулира освобождаването на катехоламини, хормон на стреса. Тази реакция задейства освобождаването на кортизол и повишава нивата на инсулин, което води до възпаление и чувство на неразположение.

Намалява инсулиновата чувствителност

Пристрастяването към кофеин може да намали инсулиновата чувствителност, което затруднява клетките да реагират правилно на кръвната захар. Високите нива на кръвната захар могат да доведат до запушване на артериите и да увеличат риска от сърдечно-съдови заболявания.

Нефилтрираното кафе може да повиши лошия холестерол

Въпреки че нефилтрираното кафе съдържа много полезни антиоксиданти, то също така освобождава дитерпени, които са свързани с по-високи нива на триглицериди, LDL и VLDL холестерол.

Повишава нивата на хомоцистеин

Хлорогенните киселини в кафето могат да забавят усвояването на глюкозата, но също така да повишат нивата на хомоцистеин - индикатор за повишен риск от сърдечно-съдови заболявания, което е особено изразено при хора с диабет и затлъстяване.

Може да причини храносмилателни проблеми

Киселинността на кафето може да доведе до храносмилателни проблеми, киселини, киселинен рефлукс (ГЕРБ) и дисбактериоза – дисбаланс в чревната флора.

Може да причини пристрастяване

Много хора се пристрастяват към кафето и им е трудно да разчитат на естествени източници на енергия. Симптомите на абстиненция, като главоболие, раздразнителност и умора, често наподобяват тези при отказване от наркотици.

Насърчава пристрастяването към захар и млечни продукти

Културата на пиене на кафе често включва добавяне на захар и млечни продукти. Това превръща кафето от напитка в храна, пълна с калории, но бедна на хранителни вещества.

Може да понижи нивата на серотонин

Пиещите кафе често имат повишени нива на 5-HIA, вещество, свързано със серотонина (хормона на щастието), което може да показва намален синтез на серотонин в мозъка. Това може да доведе до проблеми със съня, храносмилането, настроението и енергията.

Води до загуба на важни минерали

Кафето може да увеличи отделянето на калций, магнезий и калий чрез урината, което може да наруши електролитния баланс и да причини сериозни здравословни проблеми.

Може да повлияе на метаболизма на лекарствата

Някои съставки в кафето могат да забавят детоксикацията в черния дроб, което затруднява метаболизма на лекарствата. Например, левотироксин (лекарство за щитовидната жлеза) и трицикличните антидепресанти може да се абсорбират по-зле, което може да влоши симптомите при пациентите.

Животът без кафе си ​​заслужава да се опита!

„Ако искате да проверите как функционира тялото ви без кофеин, направете си почивка и преценете как се чувствате без този стимулант. Може да откриете, че имате повече естествена енергия, отколкото сте си мислили!“, казва Марк.