Пийте това всяка сутрин и ще забравите за високата кръвна захар

Едни от най-добрите и несъмнено ефикасни природни средства за нормализиране на кръвната захар са зеленият чай и комбинацията на лимон и целина, за който ще научите в тази статия.

Зеленият чай е известен с дългия си списък от ползи за здравето, като подобряване на мозъчната функция и защита срещу рак. Тази напитка е богат източник на антиоксиданти, вещества, които помагат в борбата с възпаленията в тялото.

Сега експертите проучват още повече начини, по които зеленият чай може да има положително въздействие върху здравето на храносмилателната система. Ето как това може да повлияе на вашето здраве.

Какво установяват учените

Ново изследване върху хора, изложени на риск от сърдечни заболявания, показва, че приемането на екстракт от зелен чай в продължение на четири седмици може да намали нивата на кръвната захар и да намали чревното възпаление.

Изследователите казват, че това е едно от първите проучвания, които оценяват дали рисковете за здравето, свързани с метаболитния синдром, могат да бъдат намалени от зелен чай.

Безопасно е да се консумират до осем чаши зелен чай на ден и до шест чаши на ден за бременни жени.

Какво е метаболитен синдром?

Метаболитен синдром е медицинският термин, който описва няколко проблема, които възникват в комбинация, като сърдечни заболявания, инсулт и диабет тип 2. Рисковите фактори са високо кръвно налягане, излишни мазнини около талията и необичайни нива на холестерол или триглицериди в кръвта.

Обикновено, ако пациентът е изложен на риск от метаболитен синдром, се препоръчват промени в начина на живот, включително диетични промени и загуба на тегло, което може да бъде предизвикателство поради различни причини.

Рискове за здравето от зеления чай

Пиенето на твърде много зелен чай или приемането на твърде много екстракт от чай също може да има някои отрицателни странични ефекти. Експертите показват, че има случаи на увреждане на черния дроб, когато консумацията на чай е била в прекалено големи дози.

Лек с целина и лимон при висока кръвна захар

Заедно тези продукти нормализират ефикасно нивата на кръвната захар и се борят с диабета. Това лекарство е 100% натурално и се приготвя само от две съставки.

Необходими съставки:

300 грама целина

6 лимона

Начин на приготвяне:

Измийте стръковете целина и ги настържете на ситно. Поставете я в тенджера и добавете пресен лимонов сок, затворете капака. Включете котлона и поставете голяма тенджера, пълна с вода. Когато водата заври, намалете котлона и поставете малката тенджера, в която е целината.

Дръжте във врящата вода за 2 часа, след което отстранете от огъня. Не отстранявайте капака, докато тенджерата не се охлади. След това изсипете течността в стъклен буркан и го затворете плътно с капак. Съхранявайте буркана в хладилника. Полученото количество може да се използва до два месеца.

Пие се по една лъжица всяка сутрин на гладно, половин час преди закуска. Два месеца след курса на лечението нивото на кръвната захар ще се нормализира. Ще се чувствате много добре и здрави.

Лимоните помагат за премахване на токсините, регулират теглото и подобряват храносмилането. Целината подобрява работата на бъбреците, движението на червата и кръвообращението. Трябва да се консумира редовно.

Друга здравословна комбинация е тази с целина, магданоз и ябълка, която пречиства организма и дава енергия и жизненост.

Необходими съставки:

8 стръка целина

2 зелени ябълки

Китка магданоз

Начин на приготвяне:

Първо изцедете 4 стръка целина, след това добавете магданоза, ябълките и след това останалите парчета целина. Трябва да изпиете сока веднага, за да получите всички необходими хранителни вещества.

Информацията в тази статия има за цел да допълни, а не да замени съветите от вашия лекар и не е предназначена да покрие всички възможни употреби, предпазни мерки, взаимодействия или нежелани ефекти. Тази информация може да не отговаря на вашето специфично здравословно състояние. Ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.