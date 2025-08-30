Полезно: Магнитните бури са мъка, но разполагате с план А и план Б

Връхлитането на магнитните бури са истинска напаст за част от от хората. В този много полезен за вас текст обаче ще представим много подробно и полезно абсолютно всичко, което ви е ключово, за да се преборите с тях. Както и обезателно ще ви предоставим начин, по който да откриете с точност в коя част от седмицата ще изригнат магнитни бури.

Защо и кои хора имат проблем с бурите

Различни проучвания сочат, че близо 46 % от хората реагират бурно на магнитните бури, а в последните десетилетия броят им набъбва. Не всички от тях са наясно, че неразположението им, повишената нервност, нарушенията в съня, физическа слабост и меланхолия, липса на концентрация, са породени или подсилени от магнитните бури. При немалко хора различни видове дискомфорт възникват два дни по-рано преди започването на магнитната буря, а при други - в окото на бурята.

Не се притеснявайте обаче прекалено много - човек би могъл да се приспособи и омекоти реакцията си към магнитната буря, ако промени навиците си и поне за няколко дни изпробва ефективни стратегии за олекотяване на ситуацията. Истината е, че тези навици са адски полезни и ще допринесат за здравето ви така, че не само когато започнат магнитните бури, а винаги в ежедневието да сте в отлично физическо и психическо състояние. Затова тук ще изброим онова, което ви е нужно да знаете за магнитните бури и какво да приложите, за да се преборите с тях.

Метеочувствителните хора - кои са те?

В случай, че магнитните бури предизвикват във вас неприятни усещания, то идват съмненията, че вие принадлежите хората, предразположени към по-изразена чувствителност към времето и неговите промени. Подобно обстоятелство не трябва да създава във вас притеснения - всъщност една втора от населението са метеочувствителни.

Какво е най-характерното за тях? За тях има множество изследвания. Tе стигат до едни и същи резултати, които могат да се обобщят така:

Метеочувствителните хора изпитват различни промени в психическото здраве, както и физически дискомфорт, когато има резки климатични промени. Смяната на сезоните, прекомерна влажност или прекалена сухота на въздуха, тежките жеги или настъпващият студ, слънчевите изригвания им влияят значително повече, в сравнение с други.

Метеочувствителните хора в повечето случаи са малко по-емоционални. Понякога им се стоварват болезнени усещания в ставите или мускулите при по-сериозна амплитуда на времето. Типично за тях е и безсънието. Характерна за тях е също по-слаба работоспособност, разсеяност и отслабена концентрация. Субективното усещане за задух е често срещано.

Хроничните заболявания влияят не много добре на хората с изразена метеочувствителност. Например ако имате високо кръвно, сърдечни и неврологични проблеми, хормонални дисбаланси - със сигурност промените във времето ви въздействат негативно . Магнитните бури са мъка за хипотониците - хората с ниско кръвно; те биха могли да изпитват характерна слабост, проблеми със съня и проблеми с апетита по време на магнитни бури или други климатични амплитуди.

Ако сте част от този тип персоналност, не е време за притеснения: ето какво съветваме да направите по време на магнитните бури.

Няколко хитрини, за да облекчите въздействието на магнитната буря?

•Как да се храним правилно по време на магнитна буря

Как ще изглежда менюто ви в дните на магнитни бури и близките дни около тях, е от изключително значение за арсеналът, с който посрещате трудния период. Диетата, която е най-доброто оръжие срещу магнитните бури, е всъщност приятна и полезна. Всъщност тя е подходяща за всеки ден и месец, но ако не може да я спазвате непрекъснато, то поне в дните на магнитни бури се придържайте към следните хранителни продукти.

- Добавете към менюто повече плодове, зеленчуци и билки. Изключително подходящ вариант са печените ябълки, кайсиите, стафидите. Чудесно оказват влияние на здравето бананите, заради съдържанието на калий.

- От домашните гозби, от варивата сега е перфектният момент за боб и леща. Тези варива действат облекчаващо в дните с магнитни бури.

- Хлябът: Заложете на това да е ръжен, защото включва витамините от групата Б, които имат мощно въздействие за нервната система. Не консумирайте белия хляб поне в тези дни.

- Чайове и билки: Изборът на билки винаги е широк, но тук ще ограничим до основните. Това са шипка, валериан, мента, глог, мащерка, маточина. Може дори да си направите кипяща смес от няколко билки, които влияят наистина добре.

- Закуската е нещо, което не би било добре да пропускате . Направете си нещо с елда - тя е изключително полезна. Ако сложите в кашата мляко, имайте предвич, че е препоръчително нискомаслено.

- Внимавайте с месото, да се приема повече риба.

• Изградете тези навици - и ще бъдете добре по време на бурите

По време на магнитните бури задължително трябва да си почивате повече. Следете внимателно съня си и не правете компромиси с него - както през нощта, разбира се, така и, ако имате такава възможност, дайте шанс на следобедната дрямка.

Разходките са едно от най-важните неща в тези дни, както и чистия въздух. Ако има наблизо парк или най-добре екопътека, сега е точният момент. Не е задължително разходката да е дълга, но едни приятни и бавни 30 минути ще са ви напълно достатъчни. Ако не ви е до разходка и предпочитате да сте си вкъщи, то една десетминутна гимнастика ще ви се отрази повече от добре и ще ви помогне да редуцирате влиянието на магнитните бури. Минералните бани ще ви повлияят добре също.

Изключете за определен период обаче пърженото, мазните храни, храните с нишесте, алкохола. Поне с малко намалете цигарите. Не яжте пикантни и твърде солени храни.

Отложете физическите напрежения. Редуцирайте застояването пред телевизора, компютъра и телефона. Забравете за устройствата със синя светлина преди лягане.

Половин таблетка аспирин, в случай, че не ви носи болки в стомаха, ще има хубава роля в стратегията ви.

Можете да си вземате контрастен душ, тоест да редувате топла и студена вода в банята.

По-хубаво е да намалите консумирането на силни чайове и кафета. Енергийните напитки са абсолютно забранени. Кофеинът действа зле на организма по време на магнитните бури, основно заради превъзбудата, която предизвиква.

Въздържайте се от приоритетни решения и шофирайте само в кратки дистанции.

Дали има изригвания - сайтът на БАН е мястото, до което да се допитате

Силно вероятно е да сте открили, че в социалните мрежи е наситено с статии за магнитни бури. За съжаление обаче в тях рядко има доза истина. На практика има един-единствен метод да се осведомите прецизно за бурите - може да се открие и абсолютно достоверен на страницата на НИМХ на БАН.

