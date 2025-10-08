Правите това по веднъж на ден? Увеличава риска от чернодробно заболяване с над 50%

Разхладителните напитки често се възприемат като безобиден ежедневен навик – бърз начин за утоляване на жаждата или подслаждане на деня. Независимо дали става дума за обикновени или диетични варианти, много хора ги включват редовно в менюто си, без да се замислят за възможните последици.

В последните години обаче нараства интересът към тяхното въздействие върху здравето, особено по отношение на метаболитните заболявания. Нови научни данни поставят под съмнение дългогодишни предположения и предизвикват сериозен обществен дебат относно ролята на тези напитки в ежедневното хранене и превенцията на хронични заболявания.

Голямо британско проучване опроверга предубежденията: консумацията дори на една кутия сладка или диетична газирана напитка дневно значително увеличава риска от неалкохолно мастно чернодробно заболяване. Представено на Европейския конгрес по гастроентерология в Берлин, това изследване подчертава пряката връзка между тези напитки и сериозното увреждане на черния дроб, дълго подценяван проблем.

„Гъши дроб“ на трезвения пияч

Неалкохолната мастна чернодробна болест (NAFLD или MASLD) се характеризира с натрупване на мазнини в черния дроб при хора, които консумират малко или никакъв алкохол. Дълго време безсимптомно, това състояние може да прогресира до цироза или рак на черния дроб, усложнения, подобни на тези, наблюдавани при хора, консумиращи много алкохол.

124 000 души са били последвани в продължение на 10 години

Проучването, проведено с помощта на данни от британската биобанка, е проследило близо 124 000 възрастни без чернодробни заболявания в продължение на десет години.

Изследователите са наблюдавали, че дневната консумация на диетична газирана напитка увеличава риска от MASLD с 60%, докато консумацията на газирана напитка със захар го увеличава с 50%.

Участниците, които са заменили тези напитки с вода, са наблюдавали намаляване на риска с 13% (подсладени със захар газирани напитки) и 15% (диетични газирани напитки). За разлика от това, преминаването от сладки към диетични газирани напитки не е намалило риска.

„Тези резултати оспорват схващането, че диетичните напитки са безвредни“, казва Лихе Лиу, водещ автор и изследовател в университетската болница Сучжоу в Китай.

Ежедневен навик, който вреди много

Ще разгледаме случая с възрастен, който консумира кутия газирана напитка без захар всеки ден. Това безобидно действие може в дългосрочен план да причини възпаление на черния дроб, подобно на това при консуматор на алкохол.

И обратно, замяната на тази напитка с голяма чаша вода би била достатъчна, за да защити значително чернодробната функция. „Изборът на вода или неподсладени напитки наистина помага за запазване на черния дроб“, потвърждава професор Саджид Джалил, гастроентеролог в Станфорд, който не е участвал в проучването.

Защо такова въздействие?

Захарните газирани напитки причиняват бързи скокове в нивата на глюкозата и инсулина, което води до покачване на тегло и стеатно чернодробно заболяване. Диетичните газирани напитки, от друга страна, нарушават чревната микробиота, променят чувството за ситост и могат да стимулират секрецията на инсулин, според Лиу. Следователно водата остава единствената напитка, която хидратира, без да нарушава метаболизма.

Преразглеждане на препоръките

Тези резултати биха могли да накарат здравните власти да преосмислят ролята на диетичните напитки в храненето. Въпреки че проучването все още не е публикувано в рецензирано списание, мащабът и последващите действия засилват неговата достоверност.

Необходими са допълнителни тестове, за да се потвърди причинно-следствената връзка, но едно е ясно: черният дроб не прави разлика между захар и подсладител, когато става въпрос за метаболитен стрес.

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.

