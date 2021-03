Разкриха кой е най-големият враг на отслабването

Може би правите всичко правилно. Консумирате здравословни храни, разпределяте ги правилно, пиете много вода, тренирате редовно, но... все още наддавате. Не се притеснявайте, не сте единствените, които изпитват това разочарование. Всъщност, ако в момента сте в напрегнат период от живота си, това е очаквано. Причината за него е една - стрес. Той може да накара метаболизма ви да се забави, което да кара тялото ви да задържа това допълнително тегло - независимо от вашите здравословни навици.

Ето какво трябва да знаете за стреса и продължаващото напълняване, представящо ни го порталът "Eat This, Not That!" Всичко е свързано с нещо, наречено вашата парасимпатикова нервна система (ПНС). Според изследванията ПНС поставя тялото ви в състояние на „почивка или усвояване“.- може би след работа, по време на вечеря и преди лягане.Обратното на това се нарича вашата симпатикова нервна система (СНС), която задвижва реакцията на незабавно действие в стресови ситуации. Тялото ви е по-настроено да бъде в това състояние в началото на деня. И двете са естествени части на вашата автономна нервна система и вероятно ще изпитате и двете през целия ден. Ако обаче не сте внимателни с нивата на стрес, тялото ви няма да може по естествен път да се прехвърли във вашата ПНС, което ще го остави в режим СНС.. Когато тялото ви е в режим СНС, то отделя хормона на стреса, наречен кортизол. Според "Orlando Health", кортизолът „изпраща тялото ви в режим СНС, временно спирайки редовните телесни функции и забавяйки метаболизма му“.Въпреки че кортизолът създава прилив на енергия в тялото ви и може да стимулира метаболизма на мазнините и въглехидратите, поддържането на тялото ви в това състояние може да бъде вредно в дългосрочен план. Според клиниката "Майо", "хроничният стрес и постоянно високите нива на кортизол може да са свързани с повишено увеличаване на теглото." Освен това тялото ви не само е под стрес и не губи тегло, но и вероятно ще изпитвате силен глад за сладки, мазни и солени храни, което затруднява спазването на хранителния план, който сте си поставили. Освен това "Orlando Health" заявява, че е обичайно пиковете в кортизола да причиняват натрупване на наддаване на тегло в областта на корема, което води до по-висок риск от развитие на сърдечно-съдови заболявания.По-лесно да се каже, отколкото да се направи, нали? Особено, ако тялото ви преживява всякакъв стрес - като справяне с проблеми на работното място, конфликт със семейството или справяне с глобалната пандемия. Ако се окажете в постоянно състояние на стрес, тогава може би е време да развиете практика за управление на стреса във вашето ежедневие. Най-добрият начин да намалите кортизола и да върнете тялото си в естествено състояние на ПНС е да се отпуснете.Според Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC) възрастните на възраст между 18 и 60 години се нуждаят от поне 7 часа на нощ.Трябва също да помислите за намаляване на времето за гледане на екрани - смартфони, таблети, компютри, телевизори, всичко това. Според проучване, публикувано от "International Journal of Endocrinology", синята светлина на тези екрани пречи на нивата на мелатонин, който е хормонът, помагащ ви да заспите спокойно. Синята светлина влияе също на нивата на кортизола през нощта, увеличавайки също режима СНС и влияейки на биологичния ви часовник - което е от ключово значение за това тялото ви да се мести от ПНС към СНС за период от 24 часа. Затова помислете за изключване на тези екрани един час преди лягане. Упражненията също са чудесен начин за освобождаване на хормоните на стреса, но не винаги интензивните са препоръчителни. Според клиниката "Майо", дори кардиото с ниско въздействие -- може да действа като средство за облекчаване на стреса за тялото, като същевременно изпомпва вашите ендорфини и подобрява настроението ви.И накрая, медитацията също може да ви помогне, под каквато и форма да е тя. Според изследване на JAMA Internal Medicine, съсредоточената медитация може да помогне за облекчаване на безпокойството и психологическия стрес. Изследването също така посочва, че медитацията не само помага при симптоми на тревожност, но може да помогне и при други неприятни ефекти от режима СНС - като лош сън или негативно настроение, според "Harvard Health".