Само 30 минути ходене ускоряват загубата на тегло с 33%!

12-седмично проучване разкрива, че възрастни с наднормено тегло и затлъстяване, които са на диета с ограничен прием на калории, са имали значително по-голяма загуба на мазнини, когато са включили умерено ходене. Групата, спазваща диета плюс ходене, е загубила 6,4 кг мастна маса, в сравнение с 4,8 кг в групата, спазваща само диета, наред с подобрена инсулинова чувствителност. Това подчертава ефективността на ходенето като нискобюджетно и достъпно упражнение за по-добра загуба на тегло и метаболитно здраве.

Затлъстяването и наднорменото телесно тегло са сериозни здравословни проблеми, засягащи хора от всички сфери на живота. Повишеното тегло носи по-висок риск от метаболитни нарушения като инсулинова резистентност, диабет тип 2 и дори сърдечно-съдови заболявания. Сред различните форми на упражнения има една, която не изисква оборудване, скъпи дрехи – само чифт добри обувки и малко време от натоварения ни график. Тази тренировка не е нищо друго освен ходене.

Тази статия ще разгледа 12-седмично рандомизирано контролирано проучване, което е оценило тези ефекти при възрастни с наднормено тегло и затлъстяване, като ще подчертае потенциалните ползи от интегрирането на умерено ходене в стратегиите за отслабване.

12-седмично рандомизирано контролирано проучване разкри мощната роля, която умереното ходене може да играе за подобряване на загубата на мастна маса и метаболитното здраве, когато се добави към диета с ограничен калориен прием при възрастни с наднормено тегло и затлъстяване. Проучването противопостави две групи една срещу друга: едната получи само диета с ограничен калориен прием, докато другата получи същата диета плюс програма за умерено ходене с продължителност около 2,5 часа седмично.

Основните заключения бяха, че въпреки че и двете групи са имали впечатляваща загуба на тегло през периода на интервенция, диетата, комбинирана с умерено ходене, е довела до по-голямо намаляване на мастната маса.

По-точно, групата, която е участвала в умерено ходене в комбинация с диета, е загубила средно 6,4 килограма мастна маса в сравнение с 4,8 килограма в групата, която е била само на диета. Наблюдава се значително увеличение на загубата на мазнини с 33% от въвеждането на умерено ходене.

Ползите надхвърляха намаляването на мазнините. Групата, спазваща диета плюс ходене, също демонстрира значително подобрение в серумните концентрации на инсулин и инсулиновата резистентност, оценени чрез HOMA-IR, което не се наблюдаваше в групата, спазваща само диета. Това показва, че умереното ходене не само допринася за загубата на мазнини, но и повишава инсулиновата чувствителност, ключов фактор за предотвратяване и лечение на метаболитни състояния като диабет тип 2.

В него се акцентира върху ефективността на умереното ходене, което е нискобюджетна и достъпна форма на упражнения. За хора със затлъстяване и наднормено тегло, комбинирането на редовното ходене с диета с ниско съдържание на калории може да доведе до значително по-добри резултати.

Ходенето е една от най-простите и достъпни форми на физическа активност с множество ползи за здравето. Бърза разходка от поне 30 минути през повечето дни е всичко, от което се нуждаем, за да се възползваме от предимствата с интензивност, описана като достатъчно бърза, за да говорим, но не и да пеем удобно. Добавете ходенето към рутината си, разходка с куче или изкачване на стълби е всичко, от което човек се нуждае, за да поддържа форма. Лесно е, колкото може да бъде.

 

 

