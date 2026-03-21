Силата е с вас: Как да се изправите срещу магнитните бури и да престанат да ви действат зле

Връхлитането на магнитните бури са истинска напаст за част от от хората. В този много полезен за вас текст обаче ще коментираме абсолютно всичко, което ви е ключово, за да се преборите с тях. Както и обезателно ще ви предоставим начин, по който да узнаете с пълна валидност в кои дни ще се появат магнитни бури.

Колко процента от населението е под влиянието на магнитните бури и защо

Установено е, че близо 47 % от хората реагират бурно на магнитните бури, а напоследък броят им повишава растежа си. Не всички от тях допускат, че неразположението им, повишената нервност, нарушенията в съня, физическа слабост и меланхолия, трудност при фокусиране, са породени или подсилени от магнитните бури. При немалко хора различни видове дискомфорт възникват един или два дни преди избухването на магнитната буря, а при други - в окото на бурята.

Но не изпадайте в ненужни страхове - със съвсем малки усилия човек може да се адаптира и сведе до минимум реакцията си към магнитната буря, ако придобие първокласни навици и използва различни тактики за справяне със ситуацията. Истината е, че тези навици са много хубави за вас и ще ви въздействат здравословно така, че не само когато се разразяват магнитните бури, а винаги в ежедневието да имате перфектна кондиция и всеки да се интересува как я поддържате. Затова тук ще изброим онова, което ви е нужно да знаете за магнитните бури и какво да приложите, за да се преборите с тях.

Метеочувствителните хора - кои са те?

В случай, че магнитните бури ви въздействат недобре, то идват съмненията, че вие принадлежите към хората, които страдат от повишена метеочувствителност. Подобно обстоятелство не трябва да създава във вас притеснения - всъщност почти половината от населението са метеочувствителни.

Какво е най-характерното за тях? За тях има множество изследвания. Tе стигат до едни и същи резултати, които могат да се обобщят така:

Метеочувствителните хора преживяват различни промени в психическата нагласа, както и физически дискомфорт, когато има различни климатични промени. Смяната на сезоните, прекомерна влажност или прекалена сухота на въздуха, силните жеги или пронизващият студ, слънчевите изригвания им влияят значително повече, в сравнение с други.

Метеочувствителните хора в повечето случаи са малко по-чувствителни от другите и притежават по-ранима психика. Понякога получават болезнени усещания в ставите или мускулите при по-сериозна амплитуда на времето. Типично за тях е и безсънието. Обикновено се оплакват от занижена работоспособност, разсеяност и проблемна концентрация. Натрапчивото чувство за задух е често срещано.

Хроничните заболявания влияят не много добре на хората с изразена метеочувствителност. Например ако имате високо кръвно, сърдечни и неврологични проблеми, хормонални дисбаланси - със сигурност промените във времето имат негативно въздействие върху вас . Магнитните бури са мъка за хипотониците - хората с ниско кръвно; те биха могли да изпитват значителна слабост, инсомния и проблеми с апетита по време на магнитни бури или други климатични амплитуди.

Ако принадлежите към този тип персоналност, не е време за притеснения: ето какво съветваме да направите по време на магнитните бури.

ТОП методи, за да облекчите въздействието на магнитната буря?

•Магнитни бури и добра храна - най-лесният начин да се справим с тях

С какво ще се храните в дните на магнитни бури и близките дни около тях, е от първостепенно значение за арсеналът, с който посрещате трудния период. Диетата, която е най-доброто оръжие срещу магнитните бури, е всъщност приятна и полезна. Всъщност тя е подходяща за всеки ден и месец, но ако не може да я спазвате непрекъснато, то поне в дните на магнитни бури се придържайте към следните хранителни продукти.

- Хапвайте повече плодове, зеленчуци и билки. Изключително уместен вариант са печените ябълки, кайсиите, стафидите. Чудесно влияят на здравето бананите, заради съдържанието на калий.

- Ако обичате да готвите вкъщи, от варивата сега е перфектният момент за боб и леща. Тези варива действат облекчаващо в дните с магнитни бури.

- Хлябът: Би било добре да е ръжен, защото за него са характерни най-ценните съставки - витамините от групата Б, които имат силно въздействие за нервната система. Отстранете от менюто белия хляб поне в тези дни.

- Чайове и билки: Изборът на билки винаги е широк, но тук ще ограничим до основните. Това са шипка, валериан, мента, глог, мащерка, маточина. Може дори да си направите природен коктейл от няколко билки, които влияят наистина добре.

- Закуската е нещо, което не би било добре да пропускате . Направете си нещо с овес. Ако сложите в кашата мляко, постарайте се да е нискомаслено.

- Опитайте се да избягвате месото, да се похапва риба.

• ТОП навици при магнитна буря

По време на магнитните бури постарайте се да си почивате повече. Каквото и да става, наспивайте се добре - както през нощта, разбира се, така и, ако имате такава възможност, дайте шанс на следобедната дрямка.

Разходките са от първостепенна важност, както и чистия въздух. Ако има наблизо парк или най-добре екопътека, сега е най-подходящият момент, в който да се отдадете на тях. Не е нужно разходката да е дълга, но едни разведряващи 30 минути ще са ви напълно достатъчни. Ако случайно не ви е до разходка и предпочитате да сте си вкъщи, то една кратка гимнастика ще ви се отрази повече от добре и ще ви помогне да редуцирате влиянието на магнитните бури. Минералните бани ще ви въздействат добре също.

Отстранете пърженото, мазните храни, храните с нишесте, алкохола. Поне с малко намалете цигарите. Не яжте пикантни и твърде солени храни.

Отложете физическите напрежения. Редуцирайте застояването пред телевизора, компютъра и телефона. Забравете за устройствата със синя светлина преди лягане.

Половин таблетка аспирин, в случай, че не ви носи болки в стомаха, ще изиграе допълнителна и благоприятна роля в справянето с проблема с магнитните бури.

Можете да въведете в ежедневните грижи за себе си контрастен душ, тоест да редувате топла и студена вода в хигиенните ви навици.

По-хубаво е да намалите консумирането на силни чайове и кафета. Енергийните напитки са абсолютно забранени. Кофеинът пречи по време на магнитните бури, основно заради превъзбудата, която предизвиква.

Предприемането на важни начинание не е препоръчително и не прекалявайте с шофирането.

За финал - ето къде да проверите за магнитните бури

Силно вероятно е да сте открили, че в медиите е наситено с съобщения за магнитни бури. За съжаление обаче повечето са подвеждащи. На практика има един-единствен метод да се информирате навреме за бурите - може да се открие и абсолютно достоверен на страницата на НИМХ на БАН.

Ето тук