Времето до края на юли 2026 г.

В края на второто десетдневие на месец юли ще започне понижение на температурите, което ще продължи и през следващите дни и около 22 юли се очаква стойностите им да са под нормите за юли – максималните в по-голямата част от страната ще са под 30°. Захлаждането ще е съпроводено с краткотрайни интензивни валежи и гръмотевични бури с усилване на вятъра и градушки, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Прогноза за времето: 19 юли 2026 г. (неделя)

Значителни валежи

Възможни са и значителни по количество локални извалявания. Повече като процент от климатичните норми ще са валежите в източната половина от страната и в Родопската област. От 24 юли до края на месеца температурите ще се повишават и след 27 юли за „горещниците“ (28, 29 и 30 юли) се очаква те да са близки и малко по-високи от средните за климатично на най-горещия месец в България.

Слънчево време

Ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове до средата на третото десетдневие на юли все още са възможни следобедни краткотрайни валежи. Обичайно по-прохладно, заради бризовата циркулация, ще остава по Черноморието. Там ще преобладава слънчево време, но в отделни дни до средата на третото десетдневие и в крайбрежните райони се очакват локални краткотрайни валежи и гръмотевични бури.

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