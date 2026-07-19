Нова обществена платформа ще помага в контрола на цените и безопасността на храните

Сдружение "За достъпна и качествена храна" представи нова обществена платформа за повишаване на прозрачността на пазара на храните и за по-ефективна защита на българските потребители. "Разбивка" - Razbivka.bg е разработена от международен IT екип с амбицията да се превърне в иновативен инструмент за граждански контрол, който поставя специален акцент върху качеството и безопасността на храните, ценовите аномалии и защитата на потребителските права, посочиха от сдружението на среща с временно изпълняващия длъжността председател на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев, директора на Дирекция "Контрол на пазара" Игнат Арсенов и члена на Комисията за защита на потребителите Цветислава Лакова. Още: Пазарът ни удря със 130% надценка: Коментар на бивш земеделски министър ще сработи ли "Кошницата с грижа"

Възможностите на платформата

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Председателят на сдружението д-р Андрей Велчев представи възможностите на платформата, чрез която гражданите могат да подават сигнали, свързани с качеството, безопасността, състава, етикетирането, цените и нелоялните търговски практики при хранителните продукти. Целта е чрез активното участие на потребителите и взаимодействието с компетентните институции да се повиши прозрачността на пазара и доверието в контролните механизми.

В срещата бяха представени и резултатите от независимите лабораторни изследвания, възложени от Сдружението, както и предприетите действия за сезиране на компетентните държавни институции. Обсъдени бяха възможностите за по-добра координация между КЗП, БАБХ и останалите контролни органи при случаи, засягащи правата, здравето и икономическите интереси на потребителите.

Представителите на Сдружението потърсиха съдействието на КЗП и за установяване на работещ институционален диалог с институцията на омбудсмана. Беше посочено, че през петте години от създаването на Сдружение "За достъпна и качествена храна", въпреки многократните официални покани и искания за срещи, институцията на омбудсмана не е инициирала нито една среща и не е провела разговор с организацията по поставените проблеми. Според Сдружението защитата на потребителските права изисква взаимодействие между всички институции, призвани да защитават интересите на българските граждани.

От сдружението канят представителите на големите търговски вериги да се включат като партньори в инициативата "Разбивка", като на доброволен принцип изградят механизъм за пряка комуникация и обмен на информация чрез платформата.

Те отбелязват, че през последните години значителна част от постъпващите сигнали са свързани с хранителни продукти, предлагани в големите търговски вериги. В редица случаи липсата на навременна обратна връзка от страна на ръководствата на дружествата налага сезиране на компетентните държавни органи, сред които Комисията за защита на потребителите и Българската агенция по безопасност на храните.

Сред основните предложения на Сдружението са изграждането на трайно партньорство между КЗП и платформата "Разбивка", обменът на информация по потребителски сигнали, реализирането на съвместни информационни кампании и повишаването на обществената информираност относно механизмите за защита на потребителските права.

"Нашата цел не е да противопоставяме бизнеса и потребителите, а да бъдем мост между тях. Вярваме, че платформата "Разбивка" може да бъде полезна и на самите търговски вериги, като им предоставя възможност своевременно да получават информация за възникнали проблеми и да реагират още преди да се стигне до намесата на контролните институции. Сърдечно благодарим на всички институции, партньори, експерти, доброволци и на международния IT екип, които през последните години вложиха знания, време и усилия, за да превърнат тази идея в реалност. Проектът изискваше сериозен експертен, организационен и финансов ресурс, но вярваме, че той ще бъде в полза на всички български потребители", заяви Велчев.

Отбелязва се, че платформата "Разбивка" е създадена с мисията да бъде национален инструмент за прозрачност, обществен контрол и защита на потребителите. Сдружението отправя открита покана към всички институции, производители, търговски вериги, браншови организации и граждани да се присъединят към инициативата и заедно да изградят по-прозрачна, по-честна и по-сигурна хранителна среда в България.

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