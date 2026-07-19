Задържаха двама данъчни, поискали подкуп от собственик на магазин на морето

Задържаха двама служители на Националната агенция за приходите при специализирана полицейска операция в Черноморец, съобщава БНТ. Арестът им е извършен по подозрение за поискан и получен подкуп. Още: По 500 евро на всеки и ме пускате: Шофьор се опита да подкупи полицаи

Сигналът

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Сигналът е подаден в Районното управление в Созопол от собственик на минимаркет в града. Той заявил, че при извършена проверка двамата данъчни инспектори установили множество нарушения, а за да съставят акт само за едно от тях, поискали 300 евро.

След като търговецът предал поисканата сума, двамата служители на НАП били задържани на място от полицейски служители.

По случая са извършени множество процесуално-следствени действия под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура в Бургас. Образувано е досъдебно производство, а разследването продължава.

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