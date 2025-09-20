Войната в Украйна:

Спаси се сам - да свалим кръвното --веднъж и завинаги-- (окончателно с тези --ЛЕСНИ-- (ключови; дълбоки; проверени; народни идеи

20 септември 2025, 07:41 часа 0 коментара
Спаси се сам - да свалим кръвното --веднъж и завинаги-- (окончателно с тези --ЛЕСНИ-- (ключови; дълбоки; проверени; народни идеи

Вдигнатото над нормата кръвно налягане не непременно прави видими симптомите си. И често си нямаме идея, че сме поставени на изпитание от него. Сред нас има хора, които реагират бурно към повишаването му и стават жертви на много болезнени усещания. Но е документирано, че по-голямата част могат да не проумеят години наред, че страдат от него. Докторите задължително ни предписват да го държим под око внимателно, но в ежедневието по правило не се получава по този начин - ако се чувстваш отлично, не ти хрумва, че страдаш от проблем със организма. 

Да страдаш от високо кръвно обаче рядко е нещо, с което да не може да се справите.Повечето причини за хипертония идват от ситуации, които всеки забелязва във всекидневието. Неблагоприятните фактори са по-високо тегло, застояла физическа активност, вредна за здравето диета, непрекъснато пушене, прекаляване с алкохола, нервно напрежение, диабет, струпване на хронични болести и в определени случаи генетична роля. При всяко положение като се мине 45-46 годишна възраст да започнете да се следите значително по-внимателно. 

Има често страдащи хипертоници, за които е повече от важно да поглъщат предписани  хапчета. Обаче повечето от хората са от вида, които правят кризи неочаквано и рядко. Сред които и да сте обаче е хубаво да разбирате кои са скритите тайни, които ще ви асистират да понижите кръвното за недълго време. И то в стаята. Тези малки тайни не решават проблема с докторската работа, но могат да са от първа необходимост в най-ранния етап. Важно е впрочем да ги направите част от лайфстайла ви, понеже те вършат работа при различни здравни беди.

 Опитайте това

Канелата ,това чудо на природата, е  въздействаща и приятна както като вкусови данни, така и като мирис. Подправката изобилства от невероятно полезни за организма целебни качества. Върши чудесна работа за нервите и определено благоприятства кръвното налягане. Ето какво се иска от вас. Сложете малко вода в чаша с кисело мляко и изсипете около половин чаена лъжичка канела. Добре е за вкус да прибавите лъжичка мед. Тази приятна смес работи светкавично.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

• Чесън, разбира се

В народната медицина, чесънът е популярен с толкова много преимущества, че ако го превърнете в интегрална част от храната ви, ще ликвидирате високото кръвно. Чесънът е приет като един от най-мощните натурални антибиотици. Сваля високото кръвно, справя се чудесно с лошия холестерол. Ако не ви се нрави под формата на скилидка, може да заложите на малка лъжичка чесън на прах. Отново има ефект. При всеки случай обаче е хубаво да е суров. 

• Интересен трик

Съществува един любопитен трик, който е добре да изпробвате. Директно трябва да сложите палец и среден пръст върху мястото зад меката част на вашето ухо. После приплъзнете пръсти надолу към ключицата. Това действие се прилага 6-7 пъти за всяко ухо. Другата популярна важна точка е разположена на 0,5 см от меката час на ухото в посока към носа. В тази точка бихте могли да проведете разтриване. 

• Чай от хибискус

Ако съществува билка, която да е абсолютен титуляр в битката против високото кръвно налягане, това със сигурност е страхотният чай от каркаде. Това е един от изумителните природни прийоми за редуциране на вашето кръвно. И всъщност, има още куп полезни свойства. Поради начина, по който оказва ефект на психическото здраве, има и ролята на антидепресант. Освен това дава много мощ на имунната защита, понеже носи в себе си най-големите нива на витамин Ц от всички чайове. Изобилства също на желязо и действа чудесно за подсилване на хемоглобина. Установено е, че има ефект и при излязло извън нормите тегло. 

• Дишайте с корема

Знае се, че когато сме с повишен стрес, ние обикновено въздишаме. Затова първо се опитайте да се отпуснете повече. Поставете на очите си с кърпа, за да редуцирате външните стимули. Поемете въздух с корема. За да го направите правилно бихте могли да поставите ръка на стомаха си и да усетите как той се повдига нагоре. Поемайте въздух за около 3-4 секунди. А после като издишате, задръжте в тази позиция за нови четири секунди. И го повтаряйте непрекъснато. Ще са ви необходими 5-8 минути, а може и повече. С тази тактика се оказва ефект на притока на кръв към повечето тъкани на тялото, а високото кръвно намалява. 

• Студен компрес с хладка вода

Тук са ефективни два варианта, които да вкарате в употреба. Първият е да поставите дланите си върху течаща студена вода на мивката. Стойте така за две-три минути и може да забележите благоприятен ефект. Другата уместна тактика е да притиснете хладка кърпа на тила. Трябва да сте наясно обаче - не трябва водата да е прекалено ледена, достатъчно е да бъде хладничка. 

• Пийте и този чай

Ментовият чай е биле за нервите, сърцето и за повишеното кръвно налягане. Той винаги може да редуцира кръвното и благодарение на него да изпитате кардинално облекчение.

• Масажът е ключов

Ако някъде около вас има някой, се помолете да ви отдели време за масаж. Ключовите места са местата на тила. Задължителен е и масажът на раменете, който да преминава с пръстите надолу към лопатките. 

• Знаехте ли тази рецепта?

Опитайте нещо особено полезно - мляко и коприва. Приготвя се по този начин - като заливаме две супени лъжици сухи листа от коприва с една или две прясно мляко. Поставяме на котлона и гледаме да стигне до кипеж, а после премахваме от огъня. Изчакваме да изстине. Приемаме по една чаша от този лечебен микс при повишено кръвно налягане.

Полезните навици - ето ги

Всичко събрано досега върши безотказно действаща работа в напечените ситуации. В случай, че сте си поставили за цел наистина да ликвидирате високото кръвно, да обърнете внимание на този полезен списък с 10 важни неща. Ако ги включите в ежедневието ви правилно, повече няма да сте подложени на мъките от високото кръвно. 

- Най-сетне редуцирайте излишното тегло. Всеки успешен цикъл по изгаряне на мазнини ще се увенчае с напредък в сражението с високото кръвно. 

- Започвайте деня с упражнения редовно. Чести разходки, леко потичване, каране на колело, час-два плуване в басейн, танците също са много полезни. Заделете поне 10-20 минути на ден за тези раздвижвания. 

- Време е за полезни храни. Много повече зеленчуци, плодове, зърнени храни. Сериозно обмислете диетата си, разберете кое ви е проблем за здравето и го изрежете от храненето си. 

- Занижете солта. Което значи и да ходите по-малко в заведения и топли кухни, защото на тези места храната най-често е пресолена. Включвайките котлона и гответе вкъщи. 

- Знае се, че, пациентите, които са жертви на високо кръвно, консумират алкохол над необходимото. Горният праг всъщност е само бира на ден или 200 мл. 150-200 мл. вино. Ако преминете тази доза е съвсем очаквано да стигнете до високо кръвно. Така е и за цигарите - повече от 5-7 дневно ще ви правят проблеми с кръвното. 

- Завишеният стрес е един от класическите фактори. Поставете си задачата да го намалите и да намирате лично време за вас самите, за да сте в равновесие. 

 

Послушайте тези съвети! Те не са заместител на лекарска консултация. Но са полезни и нещо, което може да ви помогне. Надяваме се да сме ви били полезни! 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Петър Георгиев
Петър Георгиев Отговорен редактор
хипертония високо кръвно полезно
Още от Здраве
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес