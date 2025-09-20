Спаси се сам - да свалим кръвното --веднъж и завинаги-- (окончателно с тези --ЛЕСНИ-- (ключови; дълбоки; проверени; народни идеи

Вдигнатото над нормата кръвно налягане не непременно прави видими симптомите си. И често си нямаме идея, че сме поставени на изпитание от него. Сред нас има хора, които реагират бурно към повишаването му и стават жертви на много болезнени усещания. Но е документирано, че по-голямата част могат да не проумеят години наред, че страдат от него. Докторите задължително ни предписват да го държим под око внимателно, но в ежедневието по правило не се получава по този начин - ако се чувстваш отлично, не ти хрумва, че страдаш от проблем със организма.

Да страдаш от високо кръвно обаче рядко е нещо, с което да не може да се справите.Повечето причини за хипертония идват от ситуации, които всеки забелязва във всекидневието. Неблагоприятните фактори са по-високо тегло, застояла физическа активност, вредна за здравето диета, непрекъснато пушене, прекаляване с алкохола, нервно напрежение, диабет, струпване на хронични болести и в определени случаи генетична роля. При всяко положение като се мине 45-46 годишна възраст да започнете да се следите значително по-внимателно.

Има често страдащи хипертоници, за които е повече от важно да поглъщат предписани хапчета. Обаче повечето от хората са от вида, които правят кризи неочаквано и рядко. Сред които и да сте обаче е хубаво да разбирате кои са скритите тайни, които ще ви асистират да понижите кръвното за недълго време. И то в стаята. Тези малки тайни не решават проблема с докторската работа, но могат да са от първа необходимост в най-ранния етап. Важно е впрочем да ги направите част от лайфстайла ви, понеже те вършат работа при различни здравни беди.

• Опитайте това

Канелата ,това чудо на природата, е въздействаща и приятна както като вкусови данни, така и като мирис. Подправката изобилства от невероятно полезни за организма целебни качества. Върши чудесна работа за нервите и определено благоприятства кръвното налягане. Ето какво се иска от вас. Сложете малко вода в чаша с кисело мляко и изсипете около половин чаена лъжичка канела. Добре е за вкус да прибавите лъжичка мед. Тази приятна смес работи светкавично.

• Чесън, разбира се

В народната медицина, чесънът е популярен с толкова много преимущества, че ако го превърнете в интегрална част от храната ви, ще ликвидирате високото кръвно. Чесънът е приет като един от най-мощните натурални антибиотици. Сваля високото кръвно, справя се чудесно с лошия холестерол. Ако не ви се нрави под формата на скилидка, може да заложите на малка лъжичка чесън на прах. Отново има ефект. При всеки случай обаче е хубаво да е суров.

• Интересен трик

Съществува един любопитен трик, който е добре да изпробвате. Директно трябва да сложите палец и среден пръст върху мястото зад меката част на вашето ухо. После приплъзнете пръсти надолу към ключицата. Това действие се прилага 6-7 пъти за всяко ухо. Другата популярна важна точка е разположена на 0,5 см от меката час на ухото в посока към носа. В тази точка бихте могли да проведете разтриване.

• Чай от хибискус

Ако съществува билка, която да е абсолютен титуляр в битката против високото кръвно налягане, това със сигурност е страхотният чай от каркаде. Това е един от изумителните природни прийоми за редуциране на вашето кръвно. И всъщност, има още куп полезни свойства. Поради начина, по който оказва ефект на психическото здраве, има и ролята на антидепресант. Освен това дава много мощ на имунната защита, понеже носи в себе си най-големите нива на витамин Ц от всички чайове. Изобилства също на желязо и действа чудесно за подсилване на хемоглобина. Установено е, че има ефект и при излязло извън нормите тегло.

• Дишайте с корема

Знае се, че когато сме с повишен стрес, ние обикновено въздишаме. Затова първо се опитайте да се отпуснете повече. Поставете на очите си с кърпа, за да редуцирате външните стимули. Поемете въздух с корема. За да го направите правилно бихте могли да поставите ръка на стомаха си и да усетите как той се повдига нагоре. Поемайте въздух за около 3-4 секунди. А после като издишате, задръжте в тази позиция за нови четири секунди. И го повтаряйте непрекъснато. Ще са ви необходими 5-8 минути, а може и повече. С тази тактика се оказва ефект на притока на кръв към повечето тъкани на тялото, а високото кръвно намалява.

• Студен компрес с хладка вода

Тук са ефективни два варианта, които да вкарате в употреба. Първият е да поставите дланите си върху течаща студена вода на мивката. Стойте така за две-три минути и може да забележите благоприятен ефект. Другата уместна тактика е да притиснете хладка кърпа на тила. Трябва да сте наясно обаче - не трябва водата да е прекалено ледена, достатъчно е да бъде хладничка.

• Пийте и този чай

Ментовият чай е биле за нервите, сърцето и за повишеното кръвно налягане. Той винаги може да редуцира кръвното и благодарение на него да изпитате кардинално облекчение.

• Масажът е ключов

Ако някъде около вас има някой, се помолете да ви отдели време за масаж. Ключовите места са местата на тила. Задължителен е и масажът на раменете, който да преминава с пръстите надолу към лопатките.

• Знаехте ли тази рецепта?

Опитайте нещо особено полезно - мляко и коприва. Приготвя се по този начин - като заливаме две супени лъжици сухи листа от коприва с една или две прясно мляко. Поставяме на котлона и гледаме да стигне до кипеж, а после премахваме от огъня. Изчакваме да изстине. Приемаме по една чаша от този лечебен микс при повишено кръвно налягане.

Полезните навици - ето ги

Всичко събрано досега върши безотказно действаща работа в напечените ситуации. В случай, че сте си поставили за цел наистина да ликвидирате високото кръвно, да обърнете внимание на този полезен списък с 10 важни неща. Ако ги включите в ежедневието ви правилно, повече няма да сте подложени на мъките от високото кръвно.

- Най-сетне редуцирайте излишното тегло. Всеки успешен цикъл по изгаряне на мазнини ще се увенчае с напредък в сражението с високото кръвно.

- Започвайте деня с упражнения редовно. Чести разходки, леко потичване, каране на колело, час-два плуване в басейн, танците също са много полезни. Заделете поне 10-20 минути на ден за тези раздвижвания.

- Време е за полезни храни. Много повече зеленчуци, плодове, зърнени храни. Сериозно обмислете диетата си, разберете кое ви е проблем за здравето и го изрежете от храненето си.

- Занижете солта. Което значи и да ходите по-малко в заведения и топли кухни, защото на тези места храната най-често е пресолена. Включвайките котлона и гответе вкъщи.

- Знае се, че, пациентите, които са жертви на високо кръвно, консумират алкохол над необходимото. Горният праг всъщност е само бира на ден или 200 мл. 150-200 мл. вино. Ако преминете тази доза е съвсем очаквано да стигнете до високо кръвно. Така е и за цигарите - повече от 5-7 дневно ще ви правят проблеми с кръвното.

- Завишеният стрес е един от класическите фактори. Поставете си задачата да го намалите и да намирате лично време за вас самите, за да сте в равновесие.

Послушайте тези съвети! Те не са заместител на лекарска консултация. Но са полезни и нещо, което може да ви помогне. Надяваме се да сме ви били полезни!