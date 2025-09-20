Войната в Украйна:

Кой има имен ден днес, 20 септември 2025 г. Честито!

На 20 септември 2025 г. имен ден празнуват всички, които носят името Евстатий. Св. великомъченик Евстатий живял през втората половина на първия и първите десетилетия на втория век. Като езичник носел името Плакида. Бил прославен римски пълководец при царуването на императорите Тит и Траян. Той приел свето Кръщение заедно с жена си Теопистия и синовете си Агапий и Теопист. Убити са през 126 година.  Мощите на Св. Евстатий, жена му и синовете му, се намират в Рим, в църквата "Св. Евстатий".

Пожелания за имен ден

***

Честит имен ден! Бъди, здрав, щастлив, благословен. Нека името ти се споменава с добро и зло да те забрави!

***

Честит имен ден! Празнувай с най-верните си приятели, бъди обичан и уважаван. Нека делата ти се помнят дълго и с добро!

***

Честит имен ден! Нека в живота ти винаги има Вяра, Надежда, Любов и мъдрост да ги задържиш в живота си! Бъди обичана и обичай правилния човек, който никога няма да те предаде! 

***

Честит имен ден! Бъди жива, здрава, вдъхновена, устремена към нови върхове! Нека винаги те води вярата в доброто и пътят ти да е осветен от силата на светицата, чието име носиш!

