Природни средства: Това растение намалява болката в ставите

Ревматизмът е заболяване, свързано с увреждане на ставите на тялото, което причинява болка при всяко движение. Лекарите твърдят, че неправилното хранене и липсата на физическа активност са двата основни фактора, които причиняват проблеми със ставите.

Много известни медицински изследвания, са стигнали до извода, че употребата на шипки (известни още като дива роза) под формата на прах намалява до 90% болката причинена от ревматизъм.

Дивата роза се счита за едно от най-добрите лечебни растения по отношение на облекчаване на болката при ревматизъм, като влияе върху здравето на костите и ги укрепва. Предлагаме ви по-долу ефикасен лек, за премахване на болката от ревматизъм.

Дива роза на прах – Приготвяне и дневна доза

Дива роза на прах можете да намерите в аптеките и в био магазините, като добавка, но можете да си я приготвите и сами. Достатъчно е да имате значително количество диви рози, които трябва да са сухи. Притиснете ги здраво в каменно хаванче (специален каменен съд за смилане на подправки) и след това ги прекарайте през кухненска цедка, за да получите прах.

Препоръчителната дневна доза за използване на дива роза на прах е 5 грама на ден. Препоръчва се да се използва от 1 до 3 месеца, като може да се консумира разтворен в чаша с малко вода или директно като се поглъща.

Въпреки това употребата и дозировката на прах от дива роза при ревматизъм, не трябва да се прилагат без предварителна консултация с лекар.

Какво показват проучванията

От експеримент, проведен във Великобритания от Института за научни изследвания на ревматични заболявания е установено, че пациенти с остеопороза, три седмици след употреба на добавки от дива роза, имат значително подобрение и намаляване на възпалението и болката в ставите.

Въз основа на тези резултати експертите препоръчват употребата на добавки от шипка на прах при пациенти, страдащи от артрит, за период от 1 до 3 месеца.

В заключение, редовната употреба на дива роза на прах може да бъде естествено средство за облекчаване на болката и подобряване здравето на ставите при ревматизъм и артрит. Въпреки доказаните ползи от изследванията, важно е да се помни, че всяко лечение трябва да бъде съобразено с индивидуалното състояние на пациента и да се извършва под лекарски контрол. Природните средства могат да бъдат ценен съюзник, но най-добри резултати се постигат, когато се комбинират със здравословно хранене, редовна физическа активност и медицинска грижа.

Информацията в тази статия има за цел да допълни, а не да замени съветите от вашия лекар и не е предназначена да покрие всички възможни употреби, предпазни мерки, взаимодействия или нежелани ефекти. Тази информация може да не отговаря на вашето специфично здравословно състояние. Ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.

