Откриха тяло на мъж в Белащица, задържан е съседът му

20 септември 2025, 07:42 часа 368 прочитания 0 коментара
Мъж е намерен мъртъв в пловдивското село Белащица, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в града. Около 15:40 ч. на 19 септември на тел. 112 е постъпила информация, че 55-годишен жител на село Белащица е намерен починал в дома си. При първоначалния оглед по тялото му са установени порезни рани.

При последвалите действия от служители на Първо РУ като заподозрян за нападението е задържан 47-годишен съсед на жертвата, който по първоначални данни страда от психично заболяване. Местопроизшествието е запазено.

По случая е започнато досъдебно производство под наблюдение на Окръжна прокуратура - Пловдив.

Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Отговорен редактор
полиция убийство
