Учени: Тези 8 храни намаляват риска от инсулт

Всяка година около 795 000 души в САЩ получават инсулт. Макар фактори като възраст и генетика да не могат да бъдат контролирани, диетата играе ключова роля за намаляване на рисковете. Спазването на здравословни хранителни навици, като диетата DASH или средиземноморската диета, може да подобри контрола на кръвното налягане, холестерола и кръвната захар.

Кардиолозите и диетолозите посочват, че храни, богати на калий, омега-3, полифеноли и магнезий, помагат за поддържане на еластичността на артериите, намаляват възпаленията и предотвратяват образуването на кръвни съсиреци. Това спомага за намаляване на вероятността от исхемичен и хеморагичен инсулт.

8 храни, препоръчани от експерти за намаляване на риска от инсулт

Зелени листни зеленчуци: спанак, къдраво зеле, рукола. Високото им съдържание на нитрати спомага за отпускането на артериите и подобрява кръвообращението.

Портокали и цитрусови плодове: те осигуряват витамин С, фолиева киселина, калий и разтворими фибри, които помагат за намаляване на холестерола.

Ядки: богати на омега-3 мастни киселини и антиоксиданти, които намаляват възпалението и кръвното налягане.

Нискомалсено кисело мляко: съдържа калций, калий и пробиотици, които помагат за понижаване на кръвното налягане.

Овес и пълнозърнести храни: източник на фибри, магнезий и антиоксиданти, които стабилизират кръвната захар и намаляват възпалението.

Риба: сьомга, сардини и скумрия, съдържащи EPA и DHA, които подобряват липидния профил и намаляват образуването на кръвни съсиреци.

Храни, богати на разтворими фибри: ябълки, круши, смокини, моркови, сладки картофи и броколи, които намаляват LDL холестерола.

Растителни протеини: боб и бобови култури, които осигуряват фибри и протеини без вредни наситени мазнини.

В допълнение към тези осем храни, специалистите препоръчват и умерена консумация на кафе, зелен чай, авокадо, цвекло и тъмен шоколад, които съдържат антиоксиданти и противовъзпалителни съединения, пише "Marca".