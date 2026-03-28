Стресът и прекомерните очаквания съсипват секса за Gen Z

Поколението Z е поколение на импотентност – 30% от опитите за секс се провалят поради дисфункция. Един от всеки четирима диагностицирани с еректилна дисфункция е млад мъж - тоест под 40 години, сочи проучване, в което участие са взели 439 души.

Според The New York Post експерти казват, че процентът се увеличава, като повече от една трета от сексуалните контакти завършват неуспешно поради дисфункция. Основната причина е начинът на живот. Липсата на физическа активност, работата от дивана и ниските нива на движение влошават кръвообращението, което се отразява негативно на еректилната функция.

В материала на американската медия, която е любима на президента на САЩ Доналд Тръмп, са цитирани споделени от шестима уролози и двама сексолози данни. Всички те казват, че мъжете между 20-годишна и 30-годишна възраст, които търсят помощ заради неспособност да правят нормален секс, се увеличават. И в огромното болшинство случаи става въпрос за психологически бариери - мъже, които физически нямат никакъв проблем.

Още: Рекордни количества "еректилен мед" конфискува Франция. Какво е "еректилен мед"?

Сексуалният стрес се изразява в натиск да си "на върха" заради социалните мрежи, дори заради "постиженията" в порнографията, както и отношението на приятели. The New York Post цитира проучване, според което 2 от 3 представители на Gen Z са гледали порно преди да навършат 16 години и това формира представите им за секса. Съответно, когато се събудят сутрин или мастурбират, те нямат проблеми, но ако трябва да правят секс с партньор, нещата не се получават. Основна причина - представят си, че възбудата ще е много по-голяма от действителната и това води до разочарование. И още - много млади не могат да се фокусират, има дори случаи на хора, които уж правят секс, а всъщност не се отлепят от телефоните си.

Съответно, за да се справят в леглото, млади мъже прибягват до лекарства, когато физически нямат нужда от тях. И най-важното на психологическо ниво, което следва да се промени - партньорът да знае, че не си машина и да го приема.

Още: Как да разпознаем и лекуваме импотентност?

Проучването за еректилната дисфункция в оригинал прочетете ТУК!