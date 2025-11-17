Тези 2 сутрешни навика са удар за панкреаса

Панкреасът контролира нивата на захарта и енергията и всъщност влияе върху дълголетието ни. Ако той функционира неправилно, се появяват диабет, затлъстяване, сърдечно-съдови проблеми, хронична умора и съдови нарушения. Много хора смятат, че остаряват заради сърцето или мозъка си, но панкреасът е първият орган, който се износва най-бързо е и причината за стареене. Изданието The Health посочва 2 сутрешни навика, които са истински удар за нашия панкреас.

Сутрешните навици, които са пагубни за панкреаса

Сутрините на много от нас изглеждат по следния начин - пием кафе, хапваме каквото си поискаме и си мислим, че денят е започнал както трябва. Но лекарите предупреждават: именно закуската често се превръща в началото на разрушаването на един от най-важните органи - панкреаса, пише изданието. Електронното издание допълва, че два сутрешни навика имат най-пагубно влияние върху този орган.

Грешка №1 е сладката закуска. Основният враг на панкреаса е сладката закуска. И не става въпрос само за кифлички и сладкарски изделия. Опасността се крие в сладките кисели млека, соковете и готовите закуски.

Един кроасан сутрин повишава кръвната захар, сякаш ви е инжектирана глюкоза директно във вената, пише още изданието. След години на такива закуски панкреасът спира да функционира нормално.

Грешка №2 е пиенето на кафе на гладно. Дори натуралното кафе, ако се пие на гладно, вреди на организма. В резултат на панкреасът е натоварен, а стомашно-чревният тракт е изложен на висока киселинност. Много хора пият кафе с идеята, че си набавят енергия, но всъщност кофеинът натоварва панкреаса с киселина и предизвиква отделяне на кортизол.

Какво друго не е полезно за панкреаса?

Честите закуски на всеки 2-3 часа - плодове, ядки, бисквитки - не дават почивка на този орган от храносмилателния процес. В резултат на това човек се чувства уморен и качва килограми, дори и да се храни „правилно“.

Ендокринолозите,цитирани от изданието, добавят още, че сутрешното кафе е един вид "кредит за бодрост". Тялото изразходва вътрешни ресурси, вместо да получава енергия.

Според тях най-доброто време за кафе е между 14:00 и 15:00 часа, когато естествено настъпва сънливост. Безопасното количество кофеин е до 400 мг на ден или около четири кафета еспресо. Експертите съветват, ако искате да се погрижите за здравето на панкреаса си, да замените сутрешните сладкиши с протеинова закуска, а кафето да оставите за следобед, се казва още в материала на електронното издание.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист!

