Лекари предупреждават: Избягвайте тези храни, ако имате колит

Улцерозният колит е възпалително заболяване, което засяга червата, където причинява различни рани. Колитът причинява болка, подуване и диария. Заболяването има тенденция да се влошава с консумацията на определени специфични храни, от тази статия ще научите, кои са те.

Храни, които трябва да избягвате, ако страдате от колит

Боб

Бобовите растения и бобът са с високо съдържание на фибри и причиняват подуване на корема. Те не са идеалната храна за хора, страдащи от колит.

Експертите твърдят, че въпреки това тези храни са важни особено за вегетарианците. Препоръчват да се консумират по-малки порции. Освен това консервираният боб трябва да се изплакне добре, нахутът да се отстрани от външната обвивка или да се свари на пюре, като по този начин се превръща в по-поносима храна за храносмилателната система.

Кафе и чай

Кафето може да направи симптомите на колит по-трудни за овладяване. Същото важи и за чай и кофеинови или енергийни напитки.

Млечни продукти

Млечните продукти причиняват или влошават симптомите на колит. Но това не означава, че трябва да стоите далеч от млякото. Експертите казват, че наличието на колит не означава автоматично непоносимост към лактоза. Последното има много общо с количеството консумирани млечни ензими.

Царевица и гъби

Царевицата и гъбите са трудни за храносмилане, твърдят специалисти. Въпреки интензивността на дъвчене, царевицата все пак успява да предизвика чревно дразнене и диария при хора, страдащи от колит. Експертите препоръчват да се избягват трудно смилаеми храни като царевица, гъби, зеле, семена и ядки.

Месо с мазнина

Мазното месо е продукт, от който трябва да се пазите. По-добре е да избирате месни продукти без мазнини, защото последните успяват да влошат симптомите. Кюфтета, рула и други крехки, добре сварени меса се усвояват по-лесно от пържолите.

Подправки

Стритите на прах или фино смлени подправки могат да бъдат част от вашата диета без проблем. Ако готвите с подправки или пресни билки като черен пипер или магданоз, не забравяйте да ги накълцате или смелите на ситно, за да са по-поносими за стомаха.

Кремообразни храни

Различни сосове и майонеза понякога могат да причинят или да влошат симптомите на улцерозен колит. Някои хора не понасят например фъстъченото масло, въпреки че е богато на здравословни мазнини.

Шоколади

Захарта и кофеинът са две от доминиращите съставки в шоколада, които могат да увеличат проблемите при хора с колит. Ако обичате шоколад, можете да консумирате малки количества от качествен продукт, смятат специалистите.

Алкохол

Алкохолът има многостранно въздействие върху тялото. Като цяло стимулира червата и причинява диария. Все пак можете да го консумирате в малки количества. Някои пациенти са по-толерантни към бялото вино, отколкото към червеното, а други изпитват подуване, ако пият бира или други напитки.

Експертите съветват да приемате алкохол по време на хранене, а не на празен стомах. Освен това, ако опитвате нови напитки, направете го у дома.

Орехи

Ядките в целия си вид причиняват дискомфорт при храносмилането и при преминаването им през червата. Но в случаите, когато не сте алергични, не трябва да се отказвате напълно от тях. Смелете ги и ги настържете на ситно и ги консумирайте в малки количества, като ги придружавате с други продукти, като сосове или плодови сокове.

Газирани напитки

Газираните напитки съдържат кофеин, захари и изкуствени подсладители, които увеличават движението на червата. Мехурите могат да причинят контракции и усещане за подуване. Ако не сте готови да се откажете от тях, ограничете количествата.

Лук

Лукът също е трудно смилаем. Нарежете на тънко и сварете добре или можете да ги използвате, за да добавите вкус към храни като супи. След като заври и си пусне сока, може да извадите лука от супата или ястието.