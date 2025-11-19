Лекари предупреждават: Тази популярна комбинация от добавки тихо разрушава костите ви

Витамините и минералите често се определят като есенциални – и те са. Но „есенциални“ не означава „никога не може да са достатъчно“. Всъщност лекарите подчертават, че е възможно да имате „твърде много от нещо полезно“, когато става въпрос за витамини и минерали. Често претоварването с хранителни вещества възниква, когато хората приемат прекомерни количества добавки.

Хранителните добавки често се рекламират като „натурални“. Но лекарите предупреждават, че прекомерният прием на добавки всъщност може да наруши естествените процеси в тялото.

Това може да блокира начина, по който се усвояват други хранителни вещества и дори да навреди на костите, бъбреците или сърцето ви. Претоварването с една често срещана комбинация от добавки може да отслаби костите и въпросната комбинация може да ви изненада.

Лекарите призовават да се внимава с тези две добавки

Макар че не е тайна, че калцият е жизненоважен за здравето на костите, лекарите отбелязват, че той влияе и върху абсорбцията на желязо в стомашно-чревния тракт. Калцият се свързва с желязото, предотвратявайки правилното му разтваряне и влияейки върху абсорбцията. Освен това, претоварването с желязо може да повлияе на отлагането на калций в костните клетки.

Как претоварването с калций и желязо може да отслаби костите

Може да е изненадващо да научите, че тези жизненоважни хранителни вещества, особено калцият, могат да навредят на здравето на костите ви. Лекарите обаче подчертават, че е изключително важно да се разбере какво може да направи твърде много желязо и калций за здравината на костите – поотделно и заедно.

Да, може да приемате твърде много калций

Много хора смятат, че повече калций означава само по-здрави кости. Когато обаче приемате твърде много калций, особено в добавки, това може да доведе до твърде много калций в кръвта, което всъщност може да потисне паратироидния хормон.

Това потискане увеличава остеокластите, които са големи клетки, отговорни за ремоделирането и възстановяването на костите, както и за поддържането на нивата на калций. Лекарите обаче обясняват, че твърде многото или свръхактивни остеокласти „разяждат“ костта, особено без помощта на остеобластите.

Остеобластите играят ключова роля в изграждането и укрепването на костите, но прекомерният прием на калций може да попречи на способността им да генерират нова костна тъкан. Това може да доведе до състояние, известно като хиперкалцемия.

Претоварването с желязо също отслабва костите

Обикновено мислим за желязо във връзка с анемията. Твърде малкото може да предизвика анемия. Въпреки това, твърде многото може да допринесе за отслабване на костите.

Твърде много желязо в тялото може всъщност да отслаби костите, като създаде вредни молекули, наречени реактивни кислородни видове (ROS), които увреждат костните клетки. Този оксидативен стрес уврежда клетките, които изграждат и поддържат костите, забавяйки образуването на кости и ускорявайки разграждането им. Високите нива на желязо могат също така да свръхстимулират клетките, които разтварят костната тъкан, което води до постепенна загуба на костна плътност и здравина.

Рисковете от претоварване както с желязо, така и с калций

Калцият и желязото се конкурират за усвояване, отбелязват специалистите. Приемът на твърде много от двете може да обърка организма и да причини дисбаланс с други минерали, които защитават костите ви, като магнезий и цинк. На теория тази смес може да направи костите по-слаби, вместо по-силни.

Освен това, ако калцият преобладава и повлияе на усвояването на желязото, това може да доведе до дефицит. Дефицитът на желязо, дори без анемия, е свързан с намалена костна минерална плътност, повишена костна чупливост и по-висок риск от остеопороза.

Колко калций ми е необходим на ден?

Според лекарите препоръките за дневен прием на калций са:

Възрастни 19–50 години: 1000 мг/ден

Жени над 51 години (или в постменопауза) и мъже над 71 години: 1200 мг/ден

Добавките обикновено не са необходими, ако приемът им с храната е адекватен. Храната трябва да е на първо място при консумацията на калций, като включва:

Мляко

Кисело мляко

Риба

Кейл

Консервирана сьомга

Сардини с кости

Бобови растения

Бадеми

Колко желязо ми е необходимо на ден?

Нуждите от прием на желязо варират. Общите насоки на лекарите са следните:

Жени на възраст от 19 до 50 години: 18 мг/ден

Възрастни мъже и жени: 51+ 8 мг/ден

Бременни жени: 27 мг/ден

Според лекарите е добре да се опитате да си набавите желязо чрез храната, като ядете:

Пиле

Пуйка

Стриди

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.