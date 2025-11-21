Кой има имен ден днес, 21 ноември 2025 г. Честито!

На 21 ноември 2025 г. своя имен денпразнуват всички, които носят името Вълкан, Вълко, Вълчо, Въло, Въльо, Вълчан, Въчо, Вълкана, Въла, Вълкасив, Вълю, Въла, Вълка, Вълкан, Вълкана, Вълкадин, Вълко, Въло, Въльо, Вълешко, Вълчан, Вълчин, Вълчо и производните им. На този ден се отбелязва Въведение Богородично. Божията Майка била въведена в Йерусалимския храм от родителите си св. Йоаким и Анна, когато навършила 3 години. И това било не еднократно въвеждане "за една свещ само", както ние днес бихме се изразили, а въведение завинаги: въведение пред Божия престол, въведение пред Божието лице, въведение за служение всеотдайно и благоговейно, въведение вечно.

Пожелания

Честит имен ден! Нека имаш дълъг живот, изпълнен със здраве и щастие, безброй вълнуващи дни, заедно с твоите любими хора! Весело празнуване!

***

Честит празник! Нека този ден бъде специален за теб, а името ти да ти носи само радост и да те прослави навред! Празнувай неповторимо, заобиколен от верните си приятели!

***

В този специален ден нека само обич изпълва живота ти, нека само слънце има в дните ти, нека все миг здравето е неотлъчно до теб! Честит имен ден!

***

Весело празнуване на твоя празник! Нека пътят ти е осветен от добрини и късметът винаги те държи за ръка, а здравето да не излиза от дома ти! Да се сбъднат всички пожелания на тези, които те обичат!

