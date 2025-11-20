Не е ябълка! Ето кой плод препоръчват кардиолозите за по-здраво сърце

Всички плодове са полезни за сърцето. Горски плодове, ябълки, банани... Без значение кой е любимият ви плод, редовното му ядене е от полза за сърдечно-съдовото здраве. Но едно научно изследване изкарва на преден план един конкретен плод, който е особено полезен за здравето на сърцето.

Какво прави този конкретен плод толкова полезен за сърцето? Тук кардиолозите и кардиологични диетолози дават три причини.

1 плод, който да ядете всеки ден, ако искате да понижите холестерола, според кардиолозите

Изследователите анализират много научни изследвания, направени върху консумацията на авокадо и сърдечно-съдовите заболявания. Те открили, че хората, които ядат редовно авокадо, имат по-нисък холестерол и са изложени на по-малък риск от сърдечно-съдови заболявания, отколкото хората, които не ядат редовно авокадо.

Защо авокадото е толкова полезно за здравето на сърцето

Д-р Антъни Алтобели началникът на клиничната кардиология в университетската болница Робърт Ууд Джонсън, посочва друго проучване, което показва, че редовното ядене на авокадо може да е от полза за здравето на сърцето. „30-годишно обсервационно проучване на повече от 100 000 здравни специалисти, показва, че тези, които ядат поне две порции авокадо всяка седмица, което се равнява на около едно цяло авокадо, намаляват риска от сърдечно-съдови заболявания с 16% и коронарна болест на сърцето с 21%“, казва той.

Д-р Алтобели обяснява, че начинът да изпитате най-много ползи е да замените храни с високо съдържание на наситени мазнини (като масло, сирене и преработени меса) с храни на растителна основа като авокадо, които са с високо съдържание на полезни за сърцето мазнини. Това работи по-добре, отколкото просто да добавите авокадо към вашата диета.

Има три основни причини, поради които авокадото е полезно за здравето на сърцето:

Авокадото е добър източник на ненаситени мазнини Авокадото е добър източник на фибри Авокадото е с високо съдържание на антиоксиданти

Това не са единствените причини, поради които авокадото е толкова полезно за здравето на сърцето. Експертите посочват, че авокадото също съдържа лутеин и калий, други хранителни вещества, които са полезни за сърдечно-съдовото здраве. Всички тези хранителни вещества работят заедно, за да поддържат тялото, всички опаковани в една вкусна храна.

Колко често трябва да ядете авокадо, за да се възползвате от всичките му полезни за сърцето хранителни вещества

Експертите твърдят, че е безопасно да ядете авокадо всеки ден, но дори само няколко пъти седмично е достатъчно, за да има полза. „Ако не искате да ядете авокадо само по себе си, опитайте да го добавите към препечен хляб, яйца или салата“, препоръчва д-р Алтобели.

Разбира се, важно е да ядете и други храни, богати на хранителни вещества. „Освен авокадо, ядки, зехтин и мазна риба като сьомга и камбала съдържат полезни ненаситени мазнини и други хранителни вещества, които помагат за поддържане на здравословни нива на холестерола и здравето на сърцето“, казва д-р Алтобели. Ако искате да добавите една здравословна за сърцето храна към вашата диета, авокадото е страхотно за начало. С една храна ще имате полза за сърцето си по три основни начина!

