Вижте дали трябва да се къпем, ако сме с висока температура

Как ще се развие пандемията от коронавирус?

След време COVID-19 ще изчезне сам, като испанският грип

COVID-19 ще стане сезонна болест, вероятно след време много по-лека

С помощта на ваксини COVID-19 ще бъде ограничена, вероятно в бъдеще и унищожена

Завинаги ще остане така и ще трябва да живеем в новото нормално