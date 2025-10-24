Защо консумацията на сладко води до безсъние?

Много от нас са свикнали да мислят за захарта просто като за приятно допълнение към чая или бърз начин да повдигнат настроението си. Въпреки това, както предупреждава токсикологът Михаил Кутишов, руски доктор по медицина това познато сладко лакомство може да се превърне в истински враг на дълбокия ви сън и следователно на здравето на мозъка ви.

Как сладкото влияе на съня?

Когато консумираме много захар, особено вечер, нивата на кръвната ни захар се покачват рязко, което задейства производството на инсулин. Тези колебания предизвикват отделянето на хормони на стреса - адреналин и кортизол.

Д-р Кутишов обяснява: „Представете си: вместо спокойно да се подготви за сън, тялото получава алармен сигнал. Телата ни не прощават небрежност. И тези хормонални колебания са пряко доказателство за това.“

Човекът не трябва да е буден след полунощ: Учените предупреждават

В такава ситуация мозъкът не може напълно да премине в дълбок сън - критичен етап за възстановяване на нервната система, консолидиране на информация и подготовка за новия ден. Без дълбок сън се събуждате замаяни, трудно се концентрирате и паметта ви е нарушена. Изследванията потвърждават, че излишната захар нарушава съня и способността за ясно мислене, пояснява още експертът.

Захарта не е единственото нещо, което пречи на добрия нощен сън. Алкохолът, погрешно възприеман като начин за релаксация, само временно потиска нервната система и след това нарушава моделите на сън, което води до чести събуждания. Тялото прекарва цялата нощ в борба с отпадъчните продукти, вместо да ги възстановява. Същото важи и за обилната вечеря, особено за тежките храни. Стомашно-чревният тракт работи на свръхпроизводство, отклонявайки енергията от възстановяването на мозъка. „Здравето не търпи компромиси, особено що се отнася до съня“, подчертава д-р Кутишов.

Вижте какво се случва с организма ви след само една безсънна нощ

"Важно е да разберем, че червата ни са огромна екосистема от бактерии, които пряко влияят върху имунната ни система, настроението и съня ни. Дисбалансът на микрофлората (дисбиоза) причинява проблеми със заспиването и поддържането на дълбок сън. Ето защо, освен отказването от лошите навици, е важно да се поддържа здрава микробиота. Пробиотиците и симбиотичните комплекси помагат за това, като осигуряват полезни бактерии и създават благоприятна среда за тях. Здравите черва абсорбират по-добре хранителните вещества, елиминират токсините и участват в производството на невротрансмитери, които влияят на съня", казва лекарят.

"Запомнете: това, което ядете и пиете преди лягане, пряко влияе върху сутрешното ви благополучие и продуктивност. Искате да се чувствате енергични и да мислите ясно? Пазете съня си. Избягването на излишната захар, умеряването на консумацията на алкохол, консумацията на лека вечеря и поддържането на чревната флора са от съществено значение за правилното възстановяване. Тялото ви е сложна система, а сънят е нейният ключов компонент. Не нарушавайте функционирането му", заключава д-р Кутишов.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист!

Това сладко от череши и ягоди си остава истинска класика - ето как се прави