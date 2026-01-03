Знаете ли по каква причина магнитните бури са напаст за организма? Да излезем от кошмара - ето скъпоценни съвети

Дните с магнитни бури са истинско наказание за сериозен процент от хората. В този много полезен за вас текст обаче ще представим много подробно и полезно абсолютно всичко, което ви е полезно, за да се преборите с тях. Както и в крайна сметка ще ви предоставим начин, по който да установите с точност в коя част от седмицата ще се появат магнитни бури.

Дали бурите въздействат и на вас?

Не са малко изследванията, които показват, че близо 47 % от хората са подвластни на магнитните бури, а в последно време броят им набъбва. Не всички от тях допускат, че неразположението им, повишената нервност, крехкият сън, физическа слабост и меланхолия, трудност при фокусиране, са породени или подсилени от магнитните бури. Обръщаме внимание на това, че при някои хора различни видове дискомфорт се усещат, могат да бъдат усетени ден по-рано преди самата магнитна буря, а при други - в окото на бурята.

Всичко обаче е преодолимо - със съвсем малки усилия човек може да се адаптира и минимизира реакцията си към магнитната буря, ако промени навиците си и поне за няколко дни изпробва ефективни стратегии за олекотяване на ситуацията. Най-хубавото е, че тези навици са не просто полезни, а силно необходими и ще ви въздействат здравословно така, че не само когато се разразяват магнитните бури, а винаги в ежедневието да сте в отлично физическо и психическо състояние. Затова тук ще ви посъветваме за всичко, което ви е нужно да знаете за магнитните бури и какви стратегии да използвате, за да се преборите с тях.

Спадете ли към метеочувствителни хора?

Ако се окаже, че магнитните бури предизвикват във вас неприятни усещания, то идват съмненията, че вие принадлежите хората, които реагират по-остро на различни климатични промени. Дори и да е така, това не трябва да предизвиква притеснения - всъщност почти половината от населението са метеочувствителни.

Какво е най-характерното за тях? За тях има множество изследвания. Tе стигат до едни и същи резултати, които могат да се обобщят така:

Метеочувствителните хора изпитват различни промени в психическото здраве, както и физически дискомфорт, когато има резки климатични промени. Смяната на сезоните, по-голяма влажност или прекалена сухота на въздуха, силните жеги или неприятният студ, слънчевите изригвания им влияят в по-голяма степен, в сравнение с други.

Метеочувствителните хора предимно са малко по-емоционални. Понякога страдат от болезнени усещания в ставите или мускулите при по-сериозна амплитуда на времето. Нерядко имат проблеми със заспиването нощем. Характерна е също занижена работоспособност, разсеяност и отслабена концентрация. Субективното усещане за задух е често срещано оплакване.

Хроничните заболявания са силно изразени при хората с изразена метеочувствителност. Например ако имате високо кръвно, сърдечни и неврологични проблеми, хормонални дисбаланси - в такъв случай промените във времето биха могли да ви създатат чувство за неразположение . Магнитните бури са мъка за хипотониците - хората с ниско кръвно; те биха могли да изпитват неприятна слабост, трудности при заспиване и проблеми с апетита по време на магнитни бури или други климатични амплитуди.

Ако разпознавате в себе си този тип персоналност, не е време за притеснения: ето какво съветваме да направите по време на магнитните бури.

Няколко хитрини, за да облекчите въздействието на магнитната буря?

•Какви храни да хапвате по време на магнитна буря

Какво ще похапвате в дните на магнитни бури и близките дни около тях, е от първостепенна важност за начинът, по който се чувствате. Диетата, която ще ви даде сили срещу магнитните бури, е всъщност приятна и полезна. Всъщност тя е подходяща за всеки ден и месец, но ако не може да я спазвате непрекъснато, то поне в дните на магнитни бури се придържайте към следните хранителни продукти.

- Хапвайте повече плодове, зеленчуци и билки. Изключително уместен вариант са стафидите, кайсиите и печените ябълки. Много добре оказват влияние на здравето бананите, заради съдържанието на калий.

- Ако се разбирате добре с тенджерата и готвенето, от варивата сега е подходящият момент за боб и леща. Тези варива действат облекчаващо в дните с магнитни бури.

- Хлябът: Най-подходящият вариант е да е ръжен, защото е пълен с витамините от групата Б, които имат силно въздействие за нервната система. Опитайте се да не консумирате белия хляб поне в тези дни.

- Чайове и билки: Изборът е много голям, но тук ще ограничим до основните. Това са шипка, валериан, мента, глог, мащерка, маточина. Може дори да си направите кипяща смес от няколко билки, които влияят не просто добре срещу магнитни бури, а и по принцип.

- Закуската е нещо, което не би било добре да пропускате . Направете си нещо с булгур. Ако сложите в кашата мляко, постарайте се да е нискомаслено.

- Намалете месото, да се похапва риба.

• 8 супер полезни навика при магнитна буря

По време на магнитните бури постарайте се да си почивате повече. Следете внимателно съня си и не правете компромиси с него - както през нощта, разбира се, така и, ако имате такава възможност, предайте се на лукса на следобедната дрямка.

Разходките са приоритет номер едно, както и чистия въздух. Ако има наблизо парк или най-добре екопътека, сега е точният момент. Не е от голяма важност разходката да е дълга, но едни отпускащи 30 минути ще са ви изцяло достатъчни. При положение, че не ви е до разходка и предпочитате да сте си вкъщи, то една неизисикваща много гимнастика ще ви се отрази повече от добре и ще ви помогне да редуцирате влиянието на магнитните бури. Минералните бани ще ви повлияят добре също.

Отстранете пърженото, мазните храни, храните с нишесте, алкохола. Поне с малко намалете цигарите. Не яжте пикантни и прекалено солени храни.

Отложете физическите напрежения. Редуцирайте застояването пред телевизора, компютъра и телефона. Изключете ги поне час или два преди да заспите.

Половин таблетка аспирин, освен ако не дразни стомаха ви, ще изиграе допълнителна и благоприятна роля в стратегията ви.

Можете да изпробвате контрастен душ, тоест да редувате топла и студена вода в хигиенните ви навици.

Никак не се препоръчва поглъщането на силни чайове и кафета. Енергийните напитки са абсолютно забранени. Кофеинът както се знае, не е препоръчителен по време на магнитните бури, основно заради превъзбудата, която предизвиква.

Предприемането на важни начинание не е препоръчително и шофирайте само в кратки дистанции.

Да се осведомим за бурите - има добър източник

Би трябвало да сте забелязали, че в новинарските агенции е наситено с съобщения за магнитни бури. За съжаление обаче не всички от тях имат истинска стойност. На практика има един-единствен метод да се информирате за бурите - той е на страницата на НИМХ на БАН.

Ето тук