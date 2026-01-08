Любопитно:

Нова задължителна ваксина влиза в сила от лятото

08 януари 2026, 14:15 часа 306 прочитания 0 коментара
От тази година в задължителния имунизационен календар влизат нови ваксини, а тези, които имат препоръчителен характер, ще обхващат повече деца. "Ваксината срещу варицела става задължителна от юни. Това е крачка напред в правилната посока", заяви пред БНР  общопрактикуващият лекар д-р Гергана Николова. Тя ще се слага в две дози - първата между 12-ия и 15-ия месец, а втората - на 4-годишна възраст на детето.

Крачка в правилната посока

"Много деца боледуват от варицела. Има ваксина, която би могла да предпази децата от заболяване. Тя е скъпа за родителите, които трябва да я закупят. Хубаво е да може да бъде поставяна на всички деца, за да можем да предотвратим взривовете, карантините, карантинирането на децата, продължителните болнични листи, страданията на едно болно дете, рисковете от усложнения", подчерта тя.

Д-р Николова напомни, че варицелата води до сериозен срив на имунната защита и често след преболедуване от варицела следват други инфекциозни заболявания.

Общопрактикуващият лекар обясни, че ваксината може да се постави до третия ден от контакт с болно дете. "Тя ще има действие, независимо че детето е било в контакт, ако ваксината се постави до третия ден. Или ще спре напълно развитието на заболяването, или ако то се прояви, ще бъде в много лека форма", добави медикът.

При поставяне на ваксината на по-голямо дете, не е нужно преди това да му бъде правен тест за антитела. "Същото важи и за ваксината срещу HPV вируса", допълни тя и посочи, че обхватът и за нея сега се разширява. "От 1 януари се разширява възрастовата група за момичетата - сега се включват момичетата между 15 и 18 ненавършени години. При децата над 14 години дозите, които се поставят, вече не са 2, както при децата между 10 и 14 г., а са 3", обясни тя.

"Обхващат се и момчетата между 10 и 14-годишна възраст. Няма противопоказания. Няма нужда да бъдат изследвани. Поставена ваксината предпазва децата от ракови заболявания, които могат да настъпят след навършването на определени години и навлизането в живота на сексуалните контакти", категорична бе тя.

Виолета Иванова
