В по-малко от 10% от аптеките има проблем: НЗОК обясни за казуса с лекарствата

Сървърите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Националната здравноинформационна система (НЗИС) работят без никакъв проблем. Затруднения с достъпа до лекарства имат под 10% от аптеките със сключени договори, които отпускат рецепти. Това заяви управителят на Здравната каса доц. д-р Петко Стефановски по повод твърдения на пациенти за затруднения при купуването на лекарства, заплащани от Здравна каса.

ОЩЕ: Софтуерен проблем оставя пациенти без животоспасяващи лекарства

"Още днес във всяка аптека, в която има проблем, ще влязат IT специалисти на НЗОК, които ще окажат съдействие на място на фармацевтите", съобщи д-р Стефановски. Той даде срок до 48 часа ситуацията да бъде овладяна и "да няма нито един гражданин в страната, който да се оплаче, че няма достъп до лекарства".

"От началото на 2026 г. в НЗИС има над 2.7 милиона електронни здравни записа", съобщи от своя страна Ивайло Стойчев – мениджър проекти в Информационно обслужване. Над половин милион са издадените рецепти, а изпълнените са 400 000.

ОЩЕ: Аптеки предупреждават: Държавата ни оставя без пари, ще ни принуди да затваряме

Стефановски призова гражданите - ако някой има проблем в дадена аптека, ако определено лекарство не му се отпуска, да сигнализира веднага на телефоните на НЗОК или на "Информационно обслужване". "Телефоните са публикувани в интернет и са безплатни. За да може след сигнала IT специалистите да отидат и да решат проблема с локалния софтуер", подчерта шефът на НЗОК.