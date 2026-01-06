Кунчев за грипа: Запасете се с противогрипен препарат вкъщи

Грипът устойчиво е навлязъл в България, коментира главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев.

Той предупреди, че трябва да сме подготвени и ако сме запасени с лекарства, можем бързо да реагираме и да предотвратим усложнения.

Макар новият мутирал щам на грипния вирус да не е за подценяване, доц. Кунчев заяви, че няма нужда от паника или страх.

Да сме готови с лекарства вкъщи

Специалистът препоръча да имаме противовирусен препарат у дома, защото ключовото при него е навременният прием, който в някои случаи може тотално да прекъсне клиничната картина.

"Препоръчвам всеки да има противовирусен препарат вкъщи, а да не чака да се разболее и тогава да тръгне да обикаля по аптеки. Ако при първите симптоми приемем такъв препарат, той значително повлиява", коментира експертът.

Той уточни, че приемането на всякакви други лекарства - хранителни добавки, за кашлица, за главоболие, за температура, не влияе на вируса и на хода на клиничната проява.

Следващата седмица ще имаме пълната картина

Според него след като мине настоящата пълна работна седмица ще е ясно кои области са водещи в разпространението.

"Поради малко по-ранното начало тази година нещата съвпаднаха с големите събирания на хората по празниците, които продължават. Илюзия е обаче да мислим, че заради грипната епидемия трябва да отменим празниците. Изненада няма", коментира доц. Кунчев.

Източник: БГНЕС

По думите му нетипично топлото време леко ускорява разпространението, въпреки че веднъж тръгнал, той да не се влияе толкова от климатичните условия. Според Кунчев промени в температурите няма да спрат грипната вълна, но могат да повлияят върху интензивността ѝ.

Главният държавен здравен инспектор е на мнение, че и тази година пикът за повечето области ще е през втората половина на януари.

Щамът H3N2 има мощен потенциал да избута всички останали вируси, отбеляза той. Щачът се отличава "с типичната грипна картина – изведнъж разбираме, че са болни".

Расте интересът към ваксините

Според доц. Кунчев все повече хора се убеждават в нуждата от противогрипна ваксинация.

"От 2-3 години има рязко увеличаване на търсенето на грипни ваксини от всички видове. Особено много тази година беше популярна назалната ваксина, която не е с бодене на децата и прави нещата много по-лесни и приемливи, с впръскване на спрей в носа. Тя свърши първа като количества", коментира експертът пред БНР.

Той заяви, че е много висок обхватът, около 92 - 93% на приложените ваксини, раздадени на личните лекари.

"Самите хора на свободния пазар търсят ваксината. Веднъж убедили се, че тя работи, дори да не ги предпазва от заразяване, в огромен процент, над 90% ги предпазва от усложнение и тежко протичане, е достатъчно, за да ги мотивира", коментира още доц. Кунчев.