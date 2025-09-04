5000 лева заплата - кандидати няма: Ситуацията в болница "Д-р Тота Венкова" в Габрово

Лекар-специализант по анестезиология с месечна заплата 5000 лева - такъв търсят в областната болница "Д-р Тота Венкова" в Габрово, има и обява. Това, което липсва обаче, са кандидати. Същата болница търси още специализанти по нервни болести и педиатрия, като предложената заплата пак е 5000 лева - там няма кандидати, предава БНР, като се позовава на информация от директора на лечебното заведение д-р Минко Михов.

"Офертата е съвсем реална - за 5000 лв. чиста заплата, която ще получава един специализант в момента, в който започне специализацията си. Такъв тип оферти не важат само за отделението по реанимация. Болницата търси повече от 15 специализанти почти по всички основни специалности. Интересът е нулев. Заплащането в част от тези специализации е същото. /.../ Ние можем да осигурим дали общинско жилище, дали плащане на наем - настаняването в града, транспортни разходи, ако са от близки градове и желаят да си пътуват. Всички тези опции са валидни за всички специализанти", обясни Михов. Той добавя, че е по-лесно да се намерят оборудване и апаратура - с хората обаче не е така.

Болницата предлага и безплатна възможност за повишаване на квалификацията на лекари и медицински сестри в белгийска клиника, с която поддържа дългогодишни партньорски отношения. Това е още един плюс, освен всички останали, казва директорът на здравното заведение. Той е разочарован, че сякаш всички млади лекари гледат първо към болниците в София.

Д-р Михов твърди и, че за последно в габровската болница дошла група специализанти преди 3 години. Според него, в болници като габровската може да се трупа повече опит.

Осигуряването на медицински сестри е още по-сложно. Около 40 са вакантните работни места.

Кадровите проблеми се отразяват пряко на обслужването на пациентите. Отношението на лекарите и персонала към болните е причината за 80% от оплакванията, стигнали до ръководството.

