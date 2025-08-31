Войната в Украйна:

Тежка астма: Проучване показва каква храна може да я отключи

31 август 2025, 09:23 часа 151 прочитания 0 коментара
Анализ на пациенти в Детската болница на Филаделфия, САЩ, установил, че диети с високо съдържание на наситени мазнини са свързани с неутрофилна астма – една от най-сериозните и трудни за лечение форми – дори когато пациентите не са с наднормено тегло. Това съобщава британският таблоид Daily Mail, цитиран от БГНЕС.

В опити с животни специалистите открили, че стеариновата киселина – често срещана в животински мазнини и преработени храни – е причината. Тази киселина задейства верижна реакция в белите дробове, която води до възпаление на дихателните пътища и в крайна сметка – до развитие на астма.

Изследователите също така установили, че олеиновата киселина – мастна киселина, съдържаща се най-често в растителни масла, особено в зехтин – има противоположен ефект и може да потиска възпалението.

"Преди това изследване много учени подозираха, че детското затлъстяване е основната причина за този тип астма. Но ние наблюдавахме неутрофилна астма и при деца, които не бяха със затлъстяване, което ни накара да подозираме, че може да съществува друг механизъм. Установихме в предклинични експерименти и в проучвания с деца, че диети, съдържащи определени наситени мастни киселини с дълга верига, могат да причинят неутрофилна астма независимо от затлъстяването", казва д-р Дейвид Хил, старши изследовател и лекар в Детската болница на Филаделфия. 

Повече от пет милиона души във Великобритания страдат от астма. Около 200 000 от тях имат тежка форма на заболяването и обикновено се налага да бъдат лекувани в болница до четири пъти годишно. Счита се, че около 15% от пациентите с тежка форма на астмата страдат именно от неутрофилна астма – състояние, при което имунната система реагира прекомерно и изпълва белите дробове с възпалителни бели кръвни клетки, наречени неутрофили.

Експертите твърдят, че лекарите трябва да съветват пациентите да правят промени в хранителния си режим, за да се подпомогне лечението на това състояние.

Ивайло Ачев
