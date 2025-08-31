Потребителската такса при личните лекари: Още една идея - всички плащат, после на някои държавата връща

Не може да останат нещата така, защото намаляваме като бройка. Това заяви общопрактикуващият лекар д-р Гергана Николова, която е чест гост по телевизионните студиа. Под "намаляваме", тя визира броят на общопрактикуващите лекари в България. Тя разказа, че си счупила крак и била гипсирана в неделя вечер, но нямала възможност да намери заместник и трябвало да ходи на работа със счупен крак. И още – нейна колежка влязла в реанимация, но д-р Николова не могла да я замести, защото трябвало пострадалата да подпише – как, като е в реанимация?

Потребителската такса

Попитана директно в сутрешния неделен блок на Нова телевизия колко трябва да е потребителската такса, д-р Николова отговори, че може би е добре да е 0,5% от минималната работна заплата. Не сме фиксирали, каза тя, подчертавайки, че трябва да има разговор каква да е цената. Д-р Николова дори предложи всички да плащат, а после парите на пациенти като деца, пенсионери, студенти, да им се възстановява от държавата.

13 години потребителската такса не е повишавана, размерът на минималната работна заплата се повиши 4 пъти през това време, напомни лекарят. На въпрос дали еврото е провокирало повдигане на темата, д-р Николова отрече: "Честно, не".

