Високотехнологичният болничен комплекс ,Сърце и Мозък‘ посреща изложбата „Лупус: Животът е повече от болестта“ по покана на проф. д-р Николай Николов, началник на клиниката по ревматология. Чрез нея организацията на пациентите с ревматологични заболявания представя историите на хора, които успяват да се справят с предизвикателствата на заболяването лупус, превръщайки живота си в пример за устойчивост и смелост.

Изложбата е разположена във фоайето на болницата и пред клиниката по ревматология и може да бъде видяна в рамките на един месец. Посетителите имат възможност да се докоснат до личните преживявания на хора, които доказват, че диагнозата не е финална точка на живота или пък присъда. От емоционални разкази до вдъхновяващи фотографии, експозицията подчертава, че животът може да бъде активен, пълноценен и изпълнен с радост, независимо от болестта.

Целта на инициативата е да разкрие повече за заболяването лупус, да промени обществените нагласи и да покаже, че зад медицинските термини стоят хора с мечти, цели и лични постижения. Изложбата напомни, че правилният подход и подкрепата от близките и медицинските специалисти могат да превърнат живота на пациентите в нещо много повече от борба с болестта.

„От името на организацията на пациентите с ревматологични заболявания в България изразявам своята искрена благодарност към проф. Николов, завеждащ клиниката по ревматология на ,Сърце и Мозък‘, за дългогодишното ползотворното сътрудничество и предоставената възможност да представим фотоизложбата „Лупус: Животът е повече от болестта“, съобщи Боряна Ботева, председател на организацията на пациентите с ревматологични заболявания.

„В клиниката приемаме все по-тежки и сложни форми на заболяването. Лупусът е хронично автоимунно заболяване, което засяга различни органи и системи в тялото. Най-често болестта засяга кожата, сърцето, бъбреците, белите дробове, кръвоносните съдове, ставите и централната нервна система, но може да се прояви и в други органи. Лупусът може да засегне хора от всякакъв пол и възраст, но най-често се среща при жени между 15 и 44 години. Той не е заразен. Лечението на лупус е индивидуално и зависи от тежестта и вида на симптомите при всеки пациент. Основната цел е да се контролира възпалението, да се облекчат симптомите и да се предотвратят увреждания на органите. Работим активно с организацията на пациентите с ревматологични заболявания и заедно помагаме на пациентите да живеят пълноценно с болестта“, категоричен е проф. Николов.