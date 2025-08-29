Може да не е 11 лв.: В БЛС се обсъжда и друга такса за посещение на личен лекар

В Българския лекарски съюз (БЛС) се обсъжда вариант, при който потребителската такса при личните лекари да не е 11 лева (близо 6 евро), каквото бе първоначалното предложение. Това заяви пред БНР д-р Емил Миленков, личен лекар във Враца и председател на Областната структура на Сдружението на общопрактикуващите лекари. Според него размерът на таксата не бива да бъде "в ущърб" на пациентите, но трябва и да подпомага финансово практиките на семейните лекари, които намаляват драстично.

4 евро за работещи, 2 евро за пенсионери

Идеята, която се обсъжда в БЛС, е такса от 4 евро за работещи и 2 евро за пенсионери, като самите те да плащат по 1 евро, обясни той в предаването "Преди всички". Другата половина от таксата на пенсионерите да поеме държавата, гласи обсъжданото предложение.

Според него здравната система има резерв от възможности за финансиране, така че таксата да не се увеличава значително, каквато идея се лансира напоследък. От няколко месеца - във връзка с преминаването към еврото от 1 януари 2026 г. - започнаха дебати за евентуална корекция в потребителската такса, защото тя загуби своето предназначение, отбеляза д-р Миленков.

Различни идеи

Снимка: iStock

БЛС настояваше за това таксата при личните лекари да е 1% от минималната работна заплата. Понастоящем това е 10,77 лева, защото МРЗ е 1077 лв. От началото на следващата година обаче тя ще се вдигне на 1213 лева, което ще означава 12,13 лв. потребителска такса, или около 6,20 евро.

"Пациентите с ТЕЛК решения също са освободени от потребителска такса. Ако и държавата заплаща в пълния размер здравните осигуровки на държавните служители, това са резерви, които могат да се използват", смята личният лекар от Враца.

Броят на общопрактикуващите лекари в България намалява драстично и допълнителното лишаване от този финансов стимул за някои от практиките може да окаже негативно влияние и да се прекрати здравната помощ за някои населени места, предупреди д-р Емил Миленков пред БНР.

