31 август 2025, 10:47 часа 252 прочитания 0 коментара
Минималната заплата за старт в професията "лекар": Младите медици пак повториха исканията си

2900 лева минимална работна заплата и то при старт в професията - това остава искането на младите лекари в България. В сутрешния неделен блок на БНТ по темата говориха д-р Белослава Томова, специализант по педиатрия, както и Василена Димитрова, студент по медицина. И двете посочиха, че темата за заплатите за младите медици и въобще в сектора вече е на преден план, но заради лятната пауза в работата на парламента няма движение по законопроекта, чието създаване младите лекари предизвикаха.

Според Димитрова, по отношение на парите следва да се помисли и да бъде увеличено възнаграждението за нощния труд. И още - да има по-добро разпределение на задължения, защото в момента за младите медици е много трудно да трупат опит в специализация.

Не искаме минималната заплата да влиза в колективния трудов договор, защото педложенията там са доста по-ниски от 2900 лева, добави Димитрова, без да стане ясно какви точно са въпросните предложения.

За нас е кауза да бъдем лекари, въпреки парите, казаха още и двете. Но предупредиха, че младите лекари са в постоянна стачна готовност и дали ще има нов голям протест зависи от това, което ще свършат депутатите що се отнася до здравния сектор в следващите няколко седмици.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
