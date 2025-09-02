Мозъчна и гръбначна хирургия в чужбина – безплатна среща със специалиста проф. д-р Токташ в София

На 13-ти септември 2025 г. (събота) в София ще се проведат безплатни информационни срещи с проф. д-р Зафер Оркун Токташ – специалист по мозъчна и гръбначна хирургия от болница Мемориал Аташехир, Истанбул. Срещите с професора се организират от Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“.

Защо да изберете среща с проф. д-р Токташ?

Проф. Токташ е международно признат неврохирург с над 20 години клиничен опит. Годишно извършва над 400 операции, като прилага най-съвременни методи, включително минимално инвазивни техники. Той е добре познат и сред българските пациенти, които от години му се доверяват за лечение на сложни мозъчни и гръбначни заболявания.

Кои пациенти могат да се възползват?

Информационните срещи са насочени към хора, които търсят възможности за лечение в чужбина при:

тумори на мозъка и гръбначния стълб,

мозъчни аневризми и съдови малформации,

сколиоза и кифоза,

хидроцефалия,

сирингомиелия и малформация на Киари,

спина бифида,

дискова херния и спинална стеноза,

тригеминална невралгия,

тетракорд синдром и други сложни неврохирургични заболявания.

📍 Място: София

📅 Дата: 13.09.25 г. (събота)

📞 Записване и информация: 0878 500 730

🌐 Повече детайли: www.medikara.bg/freeconsults/zafer-toktash-13-09-25

‼️ Участието е напълно безплатно, но местата са ограничени и е необходимо предварително записване.