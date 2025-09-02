Мозъчна и гръбначна хирургия в чужбина – безплатна среща със специалиста проф. д-р Токташ в София

На 13-ти септември 2025 г. (събота) в София ще се проведат безплатни информационни срещи с проф. д-р Зафер Оркун Токташ – специалист по мозъчна и гръбначна хирургия от болница Мемориал Аташехир, Истанбул. Срещите с професора се организират от Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“.
Защо да изберете среща с проф. д-р Токташ?
Проф. Токташ е международно признат неврохирург с над 20 години клиничен опит. Годишно извършва над 400 операции, като прилага най-съвременни методи, включително минимално инвазивни техники. Той е добре познат и сред българските пациенти, които от години му се доверяват за лечение на сложни мозъчни и гръбначни заболявания.
Кои пациенти могат да се възползват?
Информационните срещи са насочени към хора, които търсят възможности за лечение в чужбина при:
- тумори на мозъка и гръбначния стълб,
- мозъчни аневризми и съдови малформации,
- сколиоза и кифоза,
- хидроцефалия,
- сирингомиелия и малформация на Киари,
- спина бифида,
- дискова херния и спинална стеноза,
- тригеминална невралгия,
- тетракорд синдром и други сложни неврохирургични заболявания.
📍 Място: София
📅 Дата: 13.09.25 г. (събота)
📞 Записване и информация: 0878 500 730
🌐 Повече детайли: www.medikara.bg/freeconsults/zafer-toktash-13-09-25
‼️ Участието е напълно безплатно, но местата са ограничени и е необходимо предварително записване.