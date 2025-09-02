Войната в Украйна:

С въздушни линейки: Братята, пострадали в катастрофата край Монтана, стигнаха до “Пирогов“

02 септември 2025, 14:42 часа 280 прочитания 0 коментара
С въздушни линейки: Братята, пострадали в катастрофата край Монтана, стигнаха до “Пирогов“

Двамата братя, пострадали тежко в катастрофа край Монтана в неделя вечер, са транспортирани днес от дежурните екипи на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха. Двете последователни мисии бяха осъществени в часовете около обяд. Първоначално момчетата са настанени в МБАЛ д-р „Стамен Илиев“ в Монтана в тежко състояние, с множество травми и са поставени на командно дишане. Благодарение на усилията на медицинските екипи и след извършване на поредица от интервенции, състоянието на пациентите е стабилизирано. Това позволява транспортирането им по въздух за продължаване на тяхното лечение в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.

Излетяха от София и Сливен

Още: Медицински хеликоптер транспортира до "Пирогов" детето, пометено от АТВ в Слънчев бряг

Първият медицински хеликоптер е излетял от регионалната база в София, а вторият от регионалната база в Сливен. Те са извършили полетите до Монтана и са транспортирали двете момчета до площадката на УМБАЛ "Света Екатерина", от където те са поети от реанимационни екипи на ЦСМП-София.

Снимка БГНЕС

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

БГНЕС припомня, че в неделя вечерта ТИР и лека кола катастрофираха челно на международния път Е79 край монтанското село Смоляновци.

Още: След падане от люлка: Бебе е с тежка черепно-мозъчна травма, медицинският хелекоптер в помощ

В колата били четиричленно семейство, бащата издъхна от нараняванията си. Двете момчета - на 16 и 20 години, бяха настанени в реанимация, на командно дишане. Майката също е настанена в болница с гръдна травма, но без опасност за живота.

В понеделник лекарите не препоръчваха транспортиране. Състоянието им е стабилизирано и днес екипите на въздушната линейка бяха задействани.

Още: И Габровската болница с вертолетно летище

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
катастрофа пострадали медицински хеликоптер въздушна линейка
Още от Здравеопазване
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес