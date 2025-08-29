Войната в Украйна:

Безплатни информационни срещи с офталмолога д-р Нафъз Чекмеджели в София

29 август 2025, 08:28 часа 558 прочитания 0 коментара
На 5 септември 2025 г. в София за първи път ще гостува офталмологът д-р Нафъз Селчук Чекмеджели. С над 33 години медицински опит, той практикува в болница „Медикъл Парк Пендик“ в Истанбул и е специалист в хирургичното и нехирургично лечение на редица очни заболявания.

По покана на Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ ще се проведат безплатни информационни срещи, на които пациентите ще могат да получат насоки и информация относно възможностите за съвременно лечение в чужбина.

Сред основните направления в практиката на д-р Чекмеджели са:

  • трансплантация на роговица
  • лазерна корекция на зрението
  • операция за катаракта
  • имплантация на факични лещи
  • витреоретинална хирургия
  • терапия със стволови клетки
  • блефаропластика (корекция на паднал клепач)
  • операции за страбизъм (кривогледство)
  • очни протези

Д-р Чекмеджели е познат със своята прецизност и индивидуален подход към всеки пациент. Резултатите от неговата дългогодишна практика показват 98% успеваемост при извършваните хирургични интервенции.

Дата: 5 септември 2025 г.
Място: София

Местата за срещите са ограничени. За да се запишете, свържете се със Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ на телефон 0878 500 730 или посетете сайта: https://www.medikara.bg/freeconsults/

 

