Безплатни информационни срещи с офталмолога д-р Нафъз Чекмеджели в София

На 5 септември 2025 г. в София за първи път ще гостува офталмологът д-р Нафъз Селчук Чекмеджели. С над 33 години медицински опит, той практикува в болница „Медикъл Парк Пендик“ в Истанбул и е специалист в хирургичното и нехирургично лечение на редица очни заболявания.

По покана на Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ ще се проведат безплатни информационни срещи, на които пациентите ще могат да получат насоки и информация относно възможностите за съвременно лечение в чужбина.

Сред основните направления в практиката на д-р Чекмеджели са:

трансплантация на роговица

лазерна корекция на зрението

операция за катаракта

имплантация на факични лещи

витреоретинална хирургия

терапия със стволови клетки

блефаропластика (корекция на паднал клепач)

операции за страбизъм (кривогледство)

очни протези

Д-р Чекмеджели е познат със своята прецизност и индивидуален подход към всеки пациент. Резултатите от неговата дългогодишна практика показват 98% успеваемост при извършваните хирургични интервенции.

Дата: 5 септември 2025 г.

Място: София

Местата за срещите са ограничени. За да се запишете, свържете се със Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ на телефон 0878 500 730 или посетете сайта: https://www.medikara.bg/freeconsults/