Производители и търговци на лекарства отричат основания за поскъпване

Няма предпоставки за повишаване на цените на лекарствата и такова не се очаква. Това обявилиха на среща с Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) от Българската асоциация на търговците на едро и дребно с лекарства и с Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители. Средата е проведена във връзка със секторен анализ, който антимонополната комисия готви.

ОЩЕ: Софтуерен проблем оставя пациенти без животоспасяващи лекарства

Пазарът на лекарствени продукти е силно регулиран, ценообразуването се контролира от съответните органи и поради това не е възможно произволно увеличение на цените извън утвърдените от нормативната рамка параметри. Независимо от това, в рамките на секторния анализ на пазара на лекарствени продукти, КЗК ще провери всички сигнали за неправомерно увеличаване на цените на лекарства и при наличие на данни за необоснован ръст информацията ще бъде препратена до НАП и Комисията за защита на потребителите, за предприемане на мерки по Закона за въвеждане на еврото, уверява ведомството.

ОЩЕ: В по-малко от 10% от аптеките има проблем: НЗОК обясни за казуса с лекарствата

Представителите на бизнеса също така увериха КЗК, че всички необходими предпоставки за плавно въвеждане на еврото в аптечната мрежа са предприети и не се наблюдават проблеми при заплащане на лекарствените продукти с новата валута.

На срещите са били дискутирани мерки за преодоляване на констатираните до момента в хода на секторния анализа пазарни дефицити, сред които въвеждане на добрите европейски дистрибуторски практики, по-прецизен контрол върху паралелната търговия на лекарства и други.