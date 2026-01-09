Лайфстайл:

Производители и търговци на лекарства отричат основания за поскъпване

Няма предпоставки за повишаване на цените на лекарствата и такова не се очаква. Това обявилиха на среща с Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) от Българската асоциация на търговците на едро и дребно с лекарства и с Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители. Средата е проведена във връзка със секторен анализ, който антимонополната комисия готви.

Пазарът на лекарствени продукти е силно регулиран, ценообразуването се контролира от съответните органи и поради това не е възможно произволно увеличение на цените извън утвърдените от нормативната рамка параметри. Независимо от това, в рамките на секторния анализ на пазара на лекарствени продукти, КЗК ще провери всички сигнали за неправомерно увеличаване на цените на лекарства и при наличие на данни за необоснован ръст информацията ще бъде препратена до НАП и Комисията за защита на потребителите, за предприемане на мерки по Закона за въвеждане на еврото, уверява ведомството.

Представителите на бизнеса също така увериха КЗК, че всички необходими предпоставки за плавно въвеждане на еврото в аптечната мрежа са предприети и не се наблюдават проблеми при заплащане на лекарствените продукти с новата валута.

На срещите са били дискутирани мерки за преодоляване на констатираните до момента в хода на секторния анализа пазарни дефицити, сред които въвеждане на добрите европейски дистрибуторски практики, по-прецизен контрол върху паралелната търговия на лекарства и други.

