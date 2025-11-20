Болниците крият вътреболнични инфекции, антибиотиците се леят за щяло и нещяло: Проф. Ива Христова

Болниците крият вътреболнични инфекции - или не ги отчитат. Невъзможно е страна с висока антибиотична резистентност като нашата да докладва толкова нисък процент вътреболнични инфекции. Това категорично каза проф. Ива Христова, ръководител на Националния център по заразни и паразитни болести.

"Не мога да кажа какво и доколко се случва в болниците като немарливост, просто знаем, че има известни пропуски", каза професорът. И предупреди пред БНТ - трябва да има скрининг при приемане на пациенти, да се види какви бактерии носят, скрининг на персонала, скрининг при изписване на пациента, защото той може да отива в друга болница.

Има много устойчиви, силно резистентни бактерии, те се променят бързо - доста бързо намират начин да се спасят от антибиотика, с който ги лекуваме, подчерта експертът. "При нас антибиотиците се леят за щяло и нещяло", добави проф. Христова, като заяви: "Няма вирусна инфекция, която да се лекува с антибиотици".

По думите на проф. Христова, всъщност България е единствената държава в ЕС, която не е приела и вкарала в действие специален план за разумно използване на антибиотици и борба с вътреболничните инфекции. "Антибиотиците намаляват своето действие", каза проф. Христова - нещо, за което много експерти предупреждават.

