Намалихме антибиотиците, но смъртоносна заплаха дебне във всяка болница

Въвеждането на електронните рецепти у нас е дало положителен ефект. Данните сочат, че България е успяла да намали употребата на антибиотици в следствие на мярката.

Проблемът обаче не е решен, защото на дневен ред остава сложният казус с резистентните на лечение микроби, като този основен проблем се задълбочава.

Това е мнението на доцент Иван Иванов от Националната Референтна Лаборатория "Контрол и мониториране на антибиотичната резистентност" към Националния център по заразни и паразитни болести (НЗЦПБ) във връзка с Европейския ден за повишаване на осведомеността за разумната употреба на антибиотици, който отбелязваме днес.

Антибиотична резистентност във всички наши болници

Мултирезистентният щам Клебсиела пневмония е налице в почти във всички болници у нас, категоричен е специалистът.

Той пояснява, че много пациенти биват изписвани, без да знаят, че са заразени с бактерията, предаде БНР.

"Медиите докладваха няколко смъртни случая през последните месеци вследствие от вътреболнични инфекции. Даже в момента тече, доколкото ми е известно, съдебно производство, така че там нещата са наистина много критични. Този щам, който наблюдаваме, вече е почти във всички болници. Най-вече най-големият проблем е, че е в интензивните отделения и в урологиите. Там нивото на заразяване е масово", заяви доцент Иван Иванов.

България бездейства

България не е изготвила национална стратегия за борба с антимикробната резистентност. А според експертите това е жизнено необходимо, защото официалните данни на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията сочат, че заради тази резистентност в Европа всяка година умират над 35 000 души.

Доц. Иванов се обърна към институциите и предупреди, че ни предстои много работа и въвеждане на много мерки.

"Трябва да се актуализират наредби. Сега в момента се актуализира Наредбата за стандарта за вътреболнични инфекции, но има още много наредби. Нямаме адекватна наредба, с която да се оптимизира изписването на антибиотици в извънболничната помощ", допълни още той.