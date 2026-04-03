Войната в Украйна:

Заразен с морбили и в София, болните се увеличават

03 април 2026, 13:29 часа 1451 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Болните от морбили към момента са 70. Правим всичко възможно, за да няма национална епидемия. Повечето от заболелите са деца в регионите, които досега са били наблюдавани, включително и в София. Това съобщи служебният здравен министър доц. Михаил Околийски. По думите му не се наблюдава тежко протичане на болестта.

"Всички, които са диагностицирани, са в лечебни заведения, за да се лекуват и за да се ограничат контактите им. Проблемът е, че в двата региона - Враца и Плевен, вече са заети почти всички болнични легла и се надяваме, че ще се успокои тенденцията от новорегистрирани, за да не се претовари здравната система", каза той.

Здравният министър увери, че общопрактикуващите лекари и здравните медиатори са на терен, като най-важното за ограничаване на проблема е ваксиналното покритие. "Акцентираме върху това родителите да знаят колко е важно да се ваксинират децата им. Почти всички от диагноситицарините с морбили нямат ваксина", посочи доц. Околийски.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По думите му всички необходими медикаменти за лечението са налични.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Още от Здравеопазване
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес