Заразен с морбили и в София, болните се увеличават

Болните от морбили към момента са 70. Правим всичко възможно, за да няма национална епидемия. Повечето от заболелите са деца в регионите, които досега са били наблюдавани, включително и в София. Това съобщи служебният здравен министър доц. Михаил Околийски. По думите му не се наблюдава тежко протичане на болестта.

"Всички, които са диагностицирани, са в лечебни заведения, за да се лекуват и за да се ограничат контактите им. Проблемът е, че в двата региона - Враца и Плевен, вече са заети почти всички болнични легла и се надяваме, че ще се успокои тенденцията от новорегистрирани, за да не се претовари здравната система", каза той.

Здравният министър увери, че общопрактикуващите лекари и здравните медиатори са на терен, като най-важното за ограничаване на проблема е ваксиналното покритие. "Акцентираме върху това родителите да знаят колко е важно да се ваксинират децата им. Почти всички от диагноситицарините с морбили нямат ваксина", посочи доц. Околийски.

По думите му всички необходими медикаменти за лечението са налични.