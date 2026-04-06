Нов суперконтинент може да превърне планетата в гореща или студена пустиня с ограничена обитаемост. Всички континенти на Земята ще се слеят в едно, а климатът ще стане по-суров - кога ще се случи това, според учените.

Учените прогнозират, че след приблизително 200–250 милиона години континентите на Земята отново ще се слеят в един единствен суперконтинент – и това би могло радикално да промени климата на планетата, пише Geological Magazine.

След разпадането на Пангея, континентите продължават да се движат поради тектонични процеси. Земната кора се състои от плочи, които бавно се изместват, отваряйки океани и образувайки планини. Този цикъл на сливане и разпадане се повтаря на всеки 400 до 600 милиона години и настоящият етап на дрейф е само част от този дълъг процес.

Четири сценария за бъдещето

Изследователите обмислят няколко варианта за новия суперконтинент. Новопангея е най-вероятният сценарий, при който Тихият океан се затваря;

Пангея Ултима е друг сценарий, при който континентите ще се съберат отново от другата страна на Атлантика. При сценария Амазия ще се образува съюз около Северния полюс. При сценария Аурика ще се наблюдава образуването на нов океан и пълното преобразуване на сушата.

Моделирането на НАСА показва, че местоположението на новия континент ще определи бъдещия климат на Земята. Суперконтинентът близо до екватора може да стане изключително горещ, докато северните ширини могат да станат по-студени поради снежната покривка, а вътрешните територии могат да се превърнат в сухи „фурни“.

Някои сценарии предполагат, че само 8–16% от земята ще остане обитаема за бозайници.

Интересни са и сценариите за доминиращи видове на Земята при евентуално изчезване на човечеството. Според тях, приматите като шимпанзетата и горилите са най-вероятните кандидати за доминация. Според учените, те имат напреднали когнитивни способности и могат да използват прости инструменти. Въпреки това, както обяснява професор Тим Колсън от Оксфордския университет, тяхната зависимост от сложни социални структури и ограничена комуникация може да усложни адаптацията им към драстично променена среда.

Ученият допълва, че интелигентните морски бозайници като делфини и китове, също имат ограничения - поради анатомията си, те не са в състояние активно да взаимодействат с предмети или да създават инструменти.

Изследователите са на мнение,че някои видове могат бързо да се възползват от отсъствието на хора.Пример за това са афявите плъхове, които вече са се разпространили почти по целия свят и са способни да се размножават бързо.

