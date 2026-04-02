Дарения с антидот за свръхдози "спасиха" здравното министерство. Държавата призна за проблеми с дрогата

"Спешните екипи вече разполагат с антидота Налоксон за година напред", това обявиха от Министерството на здравеопазването (МЗ) на официалната си страница и уточниха, че вече всички спешни центрове в страната разполагат с животоспасяващото вещество, което се използва при предозиране с опиоиди, сред които е и фентанилът. От съобщението на МЗ става ясно, че снабдяването на спешните екипи с Налоксон е станало възможно след дарение от две компании на над 2400 ампули, което "гарантира на спешните екипи възможност за навременна реакция в критични ситуации".

От Министерството на здравеопазването обаче признават, че за осигуряването на Налоксон не може да се разчита само на дарения и затова се работи по създаването на устойчив механизъм, "чрез който държавата да гарантира регулярните му доставки и по-широк достъп до него за хората в риск". "Паралелно с това се проучват възможностите за разширяване на достъпа до медикамента, включително за извънболнична употреба и под формата на назален спрей", пишат още от МЗ.

Закъснели признания

Макар че новината, идваща от Министерството на здравеопазването, е повече от добра, тъй като касае живота на много хора в страната, употребяващи опиоиди, наличието на достатъчно количество Налоксон в спешните центрове определено закъсня. От повече от година различни институции сигнализират, че Налоксон спрей дори не е регистриран в България, а инжекционни разтвори има само в някои спешни центрове.

Сега реакция идва от Юлия Георгиева от организация "Розовата къща" - център за работа със зависими от наркотици и алкохол, която е една от най-активните по темата за липсата на Налоксон и все по-масовата употреба на фентанил в България.

"Не мога да повярвам, че го казвам, но браво на Министерство на здравеопазването", пише в своя Facebook Георгиева и откроява факта, че от МЗ най-после признават, че има сериозни проблеми с доставката на Налоксон, което до момента се отричаше. И още - "Признават официално за нарастващата употреба на силни синтетични опиоиди, включително фентанил", което също досега бе тема само за МВР в конкретни акции срещу наркоразпространението.

Георгиева все пак отбелязва положителните неща, сред които вземането на мерки за набавянето на Налоскон и осигуряването на бъдещи регулярни доставки, както и търсенето на начини за осигуряване на назален Налоскон - ключов момент за истински ефективна превенция при свръхдози.

"Назалната му форма може да се ползва и от хора, които не са с медицински ценз, което отваря вратите за разпространението му сред хора, които реално са в риск (инжекционната му форма легално може да се ползва само от медицински лица)", уточнява Юлия Георгиева от "Розовата къща". "Нека следващите управляващи МЗ да нямат възможност да се отрекат от всичко свършено досега.", призовава на финала тя.

Остава да видим за колко време въпросните 2400 ампули ще бъдат изчерпани и дали ще има бърза и адекватна грижа при случаи на предозирали хора в страната.