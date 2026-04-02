Заразата от морбили продължава да настъпва у нас

Общо 66 случая на морбили са регистрирани в страната, съобщиха от Министерството на здравеопазването (МЗ). В първите два дни на април има 14 случая – 10 заболели на 1 април и четири - днес. Всички новорегистрирани са деца на възраст от 0 до 15 г. Един случай е в София-град, един – в София-област и 12 – във Враца. От тях най-много са в община Бяла Слатина - 11, както и един в община Козлодуй.

Запълнено е инфекциозното отделение в болницата в Бяла Слатина, където се лекуват болните от морбили деца, съобщи за БТА директорът на здравното заведение д-р Светлана Тодорова на 30 март. Отделението разполага с 10 легла, поставени са четири допълнителни и всички са заети.

Установените до момента случаи на морбили в област Плевен са четири, съобщи за БТА началникът на отдел "Медицински изследвания" в Регионалната здравна инспекция – Плевен (РЗИ) д-р Николай Деков в началото на седмицата. На 19 март здравното министерство разпореди провеждането на извънредна имунизация срещу морбили в страната на всички деца с пропуснати ваксини.

