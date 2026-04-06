Бившият губернатор на руската Курска област влезе в затвора

06 април 2026, 17:03 часа
Бившият губернатор на руската Курска област Алексей Смирнов бе осъден днес на 14 години затвор за корупция, предаде ТАСС. Присъдата, произнесена в Ленинския районен съд на град Курск, е 14 години в наказателна колония при строг режим и глоба от 400 милиона рубли (около 5 милиона долара - бел. ред.). 

Редица бивши служители на високи постове в граничната с Украйна Курска област, части от която се намираха под контрола на украинската армия в продължение на няколко месеца през 2024 г., бяха разследвани за присвояване на средства, предназначени за защита на границата.

На Смирнов е наложена и 10-годишна забрана за заемане на длъжности в държавната администрация и в местните органи на самоуправление, се казва в решението на съда.

Елена Страхилова
Корупция Затвор Русия присъда Курска област Алексей Смирнов
