"Личностно разстройство, с елементи на психопатия": Министър Околийски сложи диагноза на здравеопазването

Личностно разстройство, с елементи на психопатия. Тази диагноза на здравеопазването сложи служебният министър доц. Михаил Околийски. По думите му промяна в начина на финансиране на медицинските дейности е един от начините за решение на проблемите в системата. Приоритет според него трябва да е в извънболничната помощ, да се инвестира в превенция на заболяванията.

"Сега близо 80% от българите се явяват на профилактичните си прегледи, като доскоро този процент беше едва 30", посочи здравният министър.

"Заварих недовършена процедура за скрининговите програми за рак на маточната шийка и на дебелото черво, каза още служебният министър на здравеопазването. Има много приети решения, които не са основани на доказателства, има пропуснати възможности, има риск от загуба на стотици милиони от Плана за възстановяване и устойчивост", каза още доц. Околийски.

"Трябва да имаме огромна отговорност към здравето на хората и джоба на данъкоплатеца. В системата има и тенденция да се криволичи, което се случва, тъй като не се следват принципите, залегнали в Националната здравна стратегия", добави той.

Проф. Григор Димитров, член на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), съобщи, че за последните 10 години около 50 млрд. лв. са инвестирани в здравеопазването, от които за болнична помощ са около 23 млрд. лв., за лекарства са около 14 млрд. лв., за извънболнична помощ – около 7 млрд. лв.

По думите му около 75% от разходите, които правим, са за лекуване, за болнична помощ и за лекарства. Останалите са за профилактика и други дейности. "Системата е неефективна, силно бюрократизирана, с ниско доверие от обществото и увеличени доплащания", коментира още специалистът.